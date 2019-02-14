"Esaretin Bedeli" Konya SKM'de sahnelendi

KONYA (AA) - Sinema tarihinin en iyi filmlerinden biri olarak kabul Stephen King'in dünyaca ünlü eseri "Esaretin Bedeli", Konya'da SKM tiyatro salonunda seyirciyle buluştu.



Türkiye'de ilk kez Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu tarafından sahneye taşınan eser İstanbul'un ardından Konya'da Selçuklu Kongre Merkezi'nde sahne aldı.



İki bin kişilik salonda tüm biletlerin günler öncesinden tükendiği tiyatro oyunun yönetmenliğini Şakir Gürzumar yaparken, 25 kişilik oyuncu kadrosunda başrolleri Kerem Alışık (Red), Kaan Taşaner (Andy), İşdar Gökseven (Müdür Stammas) oynadı.

- Oyunun konusu

Yaklaşık iki buçuk saat süren oyunda işlemediği bir suçtan dolayı Andy, Shawshank Eyalet Hapishanesi'nde 2 kez ömür boyu hapis cezasına çarptırıldığı cezasını çekmektedir. İçeride 20 yıdır yatan bir diğer mahkum Red ve Andy arasında zamanla iyi bir dostluk kurulur. Hapishanede dayak, işkence, tecavüz, her türlü durum yaşanmaktadır fakat Andy hayata bağlı ve iyimser olmayı başarır. Sonunda mükemmel bir planla Andy hapisten kaçmayı başarırken geride bıraktığı Shawshank'de de artık hiç bir şey eskisi gibi olmayacaktır.