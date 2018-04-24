Engelli kalan Suriyeliler futbol ile moral buluyor

HATAY (AA) - Ülkelerindeki iç savaşta hava saldırıları veya çatışmalarda yaralanarak engelli kalan Suriyeliler, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde kurulan Tekerlekli Sandalye Futbol Ligi ile moral buluyor.

Tekerlek sandalyeye mahkum olan Suriyeliler, kendi aralarında kurdukları ligle savaşın olumsuz etkisinden kurtulmaya çalışıyor.

Aralarında savaş öncesi çeşitli liglerde de futbol oynayan engellilerinde bulunduğu sığınmacılar, 4 takımdan kurulan ve 15 takıma çıkarılması hedeflenen Tekerlekli Sandalye Ligi ile adlarından söz ettirmek istiyo

"Amacımız tüm kardeşlerimizi bir araya getirmek"

Takımların kurulmasını sağlayan Suriyeli Halit Fındıkçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriyeli engelli insanları bir araya getirerek moral vermek istediklerini söyledi.

Reyhanlı'da 500 civarında savaş nedeniyle engelli durumda olan Suriyelinin olduğunu belirten Fındıkçı, "Amacımız Reyhanlı'daki tüm engelli kardeşlerimizi bir araya getirmek. Aramızda ülkemizde daha önce çeşitli liglerde futbol oynayanlar da var. Oyuncular ellerindeki raketler yardımıyla plastik futbol topuyla gol atmaya çalışıyor. Şu an 4 takımımız olduğu için haftada iki gün maç yapılıyor. 15 takıma çıkıldığı zaman maç sayısının artmasını hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

"Burada eski günlerimizi unutmaya çalışıyoruz"

Suriye'de amatör olarak futbol oynadığını ve iç savaşta uçakların attığı bombalar sonucunda iki bacağını kaybeden Hasan Şan da tekrar futbol oynamanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Reyhanlı'da 2 yıldır yaşadığını anlatan Şan, "Burada eski günlerimizi unutmaya çalışıyoruz. Türkiye'de olmak çok güzel, huzur içinde yaşamımızı sürdürüyoruz. Saldırılarda iki bacağımı kaybettim. Hayatta olduğum için şanslıyım." ifadelerini kullandı.

Suriye'de savaş öncesi amatör olarak futbol oynadığını aktaran Şan, "Reyhanlı'da benim gibi çok sayıda engelli kalan kardeşim ve ağabeylerim var. İçlerinde çeşitli ligdeki takımlarda da oynayanlar var. Burada Tekerlekli Sandalye Ligi ile içimizdeki yaşama sevincini artırma fırsatımız oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Muhabir: Cem Genco