"En kırılgan sanat"ta rekorunu egale etmek istiyor

ESKİŞEHİR (AA) - DENİZ AÇIK - Ankara'da yaşayan 62 yaşındaki "yumurta kabuğu oyma sanatkarı" Hamit Hayran, 8 bin 708 delikle kendisine ait "tavuk yumurtasının üzerindeki en fazla delik" rekorunu 11 bin delikle geçmek için çalışıyor.

Gölbaşı ilçesinde yaşayan 2 çocuk, 5 torun sahibi Hayran, 1988 yılında elektrik akımına kapılmasının ardından yürüme engelli oldu. Uzun yıllar ayağa kalkamayan Hayran, boş zamanlarını değerlendirmek için babasından öğrendiği ağaç oyma sanatını yumurtada denemeye karar verdi. Hayran 1990 yılından bu yana Anadolu'nun çeşitli bölgelerinden topladığı çeşitli büyüklükteki yumurtalara figürler işliyor.

Dünya Yumurta Oyma Sanatı Derneği üyeliğinin yanı sıra Dünya Yumurta Oyma Sanatı Ansiklopedisi'nde yer alan ilk Türk olan Hayran, bir tavuk yumurtasında en fazla delik rekorunun 7 bin 500 delikle Pakistanlı sanatçı Jijin Kumar'ın elinde bulunduğunu fark etti. Bunun üzerine kolları sıvayan Hayran, yaklaşık bir yıllık çalışmanın ardından üzerinde Allah ve Hazreti Peygamber'in lafzının bulunduğu 8 bin 708 delikli yumurtayı ortaya çıkartarak yeni rekorun sahibi oldu.

Hayran, rekorunu egale etmek için başladığı yine üzerinde Allah ve Hazreti Muhammed'in lafzının bulunduğu 11 bin delikli yumurtayı bitirmek için gün sayıyor. 11 bin delikli tavuk yumurtasıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek isteyen Hayran, sponsor arıyor.

- "Hayalleri yumurtaya nakşediyorum"

Bir sergi için Eskişehir'de bulunan Hayran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1988 yılında Ankara'daki bir üniversitede teknisyen olarak çalışırken akıma kapıldığını ve uzun dönem ayağa kalkamadığını söyledi.

O dönemde hayatını devam ettirmek için bir gelire ihtiyacı olduğunu ifade eden Hayran, şöyle konuştu:

"1990 yılında yumurta oyma sanatına başladım. Anadolu'da her türlü yumurta var. Tırnak büyüklüğündeki Hint bülbülü yumurtasından deve kuşu yumurtasına kadar her türlü yumurtaya işleme yapıyorum. Çok hassas bir sanat. Ufak bir hatada yumurta kırılabiliyor. Sanatımızı en güzel işlediğimiz yumurtayı kazlardan elde ediyorum. Sanatımı icra ederken en çok kaz yumurtasını tercih ediyorum. Temiz ve parlak bir görünüme sahip olan kaz yumurtası kolay kırılmıyor. Kargoyla yurt içi ve yurt dışına kolaylıkla gönderebiliyoruz. İsteyenlerin hayallerini yumurtaya oyarak nakşediyorum. Bana cep telefonu aracılığıyla attıkları fotoğrafları da yumurtaya işleyebiliyorum. Bir yumurtanın tamamlanması bir gün ile iki ay arasında değişiyor. Bu süre, yumurtanın kalınlık derecesine ve üzerindeki motife bağlı olarak şekilleniyor."

Hayran, Türkiye'de 200'ün üzerinde kişiye sanatını öğrettiğini ancak ahilik kültürü benimseyen, sanatın inceliklerini içine sindiren çırakların parmakla sayılabilecek kadar az olduğunu vurguladı.

Hamit Hayran, şunları kaydetti:

"Bir yumurtanın üzerindeki delik rekoru 7 bin 500 delikle Pakistanlı sanatçı Jijin Kumar'a aitti. Bunu öğrenmemin ardından azmederek 8 bin 708 deliği yumurtaya işleyip o rekoru elime geçirdim. Bu yıl da yeni bir işe başladım. Yumurtanın üzerinde Allah lafzı, Peygamber Efendimizin lafzı ve yaklaşık 11 bin delik olacak. Bir santimetrekareye 380 ila 390 arasında delik düşecek. 8 bin 708 delikli yumurta rekorumu 11 bin delikle geçeceğim. Bir sponsor bulabilirsem bu yumurtayla Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek için başvuruda bulunacağım. Türkiye'nin adını orada duyurmak istiyorum."