Eczacı yönetmenin filmine eczacı ilgisi

SİVAS (AA) - Asıl mesleği eczacılık olan yönetmen İlker Sarı'nın "Benzersiz" adlı filmi, Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Eczacılık Fakültesi Öğrencileri Birliği (CUPSA) tarafından düzenlene gösterimle eczacılık fakültesi akademisyen ve öğrencileriyle buluştu.

CÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, CUPSA tarafından düzenlene etkinlikle İlker Sarı'nın "Benzersiz" adlı filminin gösterimi CÜ Tıp Fakültesi Konferans Salonu’nda yapıldı.

Gösterim sonunda filmin eczacı yönetmeni İlker sarı ile söyleşi gerçekleştirildi.

Gösterime CÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hilmi Ataseven, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Çetin, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Alim ve Sivas Eczacı Odası Başkanı Süha Özyazıcı ile eczacılık fakültesi akademisyen ve öğrencileri katıldı.