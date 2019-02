Ebru sanatını dünyaya tanıtıyorlar

KONYA (AA) - Konya'da hat, tezhip gibi Türk İslam sanatlarının öğretildiği Destegül Güzel Sanatlar Merkezinde ebru eğitimi alan öğrenciler, Katar'dan ABD'ye dünyanın çeşitli ülkelerinde "renklerin su üstündeki dansı" olarak bilinen bu sanatı tanıtıyor.

Kurs merkezinde eğitim alanlar arasında, doktorlardan iş adamı ve sanayicilere, ev hanımından üniversite öğrencilerine birçok meslek grubundan kursiyer bulunuyor.

Merkezde eğitim alan öğrencilerin yaş aralığı ise 13 ila 56 arasında değişiyor. Eğitimini tamamlayan kursiyerler, başta İstanbul, Ankara, Antalya ve Diyarbakır olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında kendi atölyelerinde veya belediyelerin desteklediği kurs merkezlerinde öğretici olarak görev alıyor.

Destegül Güzel Sanatlar Merkezi sorumlusu ve ebru sanatçısı Fatma Betül Koyuncu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ebru eğitiminin en çok verildiği illerin başında İstanbul ve Konya'nın geldiğini söyledi.

"İnsanlar bunu bir sihir gibi algılıyor"

Geleneksel Türk İslam sanatlarından ebruyu tanıtmak amacıyla dünyanın farklı ülkelerinde birçok programa katıldıklarını belirten Koyuncu, şöyle devam etti:

"Ebru etkinlikleri batıda çok dikkat çekiyor diye biliniyor ama doğuda da ilgi görüyor. Zaten tarihçesine baktığınızda ebru bize doğudan gelmiş. Türkler ilerletip güzelleştirmiş ve dünyaya tanıtmış. Doğuya gittiğimizde de çok güzel tepkiler alıyoruz. En son yurt dışı seyahatimizde Türk Hava Yollarının davetlisi olarak gittiğimiz Katar'da gördüğümüz ilgi bizi gerçekten mutlu etti. İnsanlar bunu bir sihir gibi algılıyor. Bu sanatı elimizden geldiğince dünyaya tanıtmak istiyoruz. Amacımız, gücümüz yettiğince geçmişten aldığımız bu emaneti geleceğe taşımak."

Koyuncu, merkezde yetişen sanatçıların çeşitli davetler ve programlar vesilesi ile yurt dışında ebru sanatını icra ettiklerini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gittikleri yerlerde ülkemizi gururla temsil ediyorlar. Öğrencilerimiz Almanya'ya ve Fas'a gittiler, Amerika'da 15 gün yoğunlaştırılmış eğitim verdiler. Bizim yetiştirdiğimiz Ankara'daki öğrencilerimizin yaptığı işler bunlar. Hepsi mutlulukla ve huzurla döndüler. Gittiğimiz ülkelerde Türk'ün ve Müslümanlığın zevkini, inceliğini, nezafetini gösterdik. Müslümanlığın insanlığa sanat anlamında sunduğu katkıyı her isteyene verebileceğimizi anlattık."

Birçok ülkede ebru etkinliğine katıldı

Aldığı eğitimin ardından birçok ülkede ebru etkinliğine katılan Sami Başgil de sanayici olduğunu, 7 yıldır ebru sanatı ile ilgilendiğini anlattı.

Merkezde Fatma Betül Koyuncu ve Sadrettin Özçimi'den eğitim aldığını ifade eden Başgil, "Eğitim için KKTC'ye gittiğimde orada da ebru çalışmalarımız devam etti. İlk defa Girne Amerikan Üniversitesinde ebru dersi verdik. Çok yoğun katılım oldu, 70 öğrencimiz vardı. KKTC'de yine birkaç üniversitede sürdürdük bu dersleri. 5-6 yıl boyunca sergiler düzenledik." diye konuştu.

"Vietnam ve Malezya programımız var"

Başgil, yurt dışında ebru etkinliklerine katılmaya devam ettiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"En son gittiğimiz Katar programında çok güzel ilgi gördük. Bulgaristan, Bosna Hersek gibi ülkelere de ebru sanatını tanıtmak için gittim. Yurt dışı gezilerindeki temel düşüncemiz şu oldu; 'biz bir sanatla meşgulüz ve ülkemizi temsil ediyoruz'. O ülkelere geleneksel Türk İslam sanatlarını temsil etmenin bilinci ile gittik, sanatımızı oralarda icra ettik, anlattık. Önümüzdeki günlerde Vietnam ve Malezya programımız var. İnşallah bu ülkelerde de ebru sanatını en güzel şekilde tanıtacağız."

.w3-content { max-width: 100%; margin: auto;} .w3-tooltip, .w3-display-container {position: relative;} .w3-black, .w3-hover-black:hover { color: #fff!important; background-color: #000!important;} .w3-display-left { position: absolute; top: 50%; left: 0%; transform: translate(0%,-50%);-ms-transform: translate(-0%,-50%);} .w3-display-right { position: absolute; top: 50%; right: 0%; transform: translate(0%,-50%);-ms-transform: translate(0%,-50%);} .w3-btn, .w3-button {-webkit-touch-callout: none;-webkit-user-select: none; -khtml-user-select: none;-moz-user-select: none; -ms-user-select: none;user-select: none;} .w3-btn, .w3-button {border: none;display: inline-block;outline: 0;padding: 8px 16px;vertical-align: middle;overflow: hidden;text-decoration: none;color: inherit;background-color: inherit;text-align: center;cursor: pointer;white-space: nowrap;}