DT, çocukları Van'daki şenlikte buluşturacak

ANKARA (AA) - Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce (DT) düzenlenen "Van, Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği", 17'nci kez Van'da minik sanatseverler ve gençler için perde açacak.



Ev sahipliğini Van Devlet Tiyatrosu'nun yaptığı "Van, Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği" 29 Nisan'da protokol üyeleri, DT yöneticileri, sanatçıları, minik tiyatroseverler ve basın mensuplarının katılımıyla kortej yürüyüşüyle başlayacak.

Van Devlet Tiyatrosu önünde son bulacak kortej yürüyüşünün ardından şenlik, Senem Cevher ve Çağrı Yılmaz'ın yazdığı ve Abdullah Arif Atalay’ın yönettiği, Erzurum Devlet Tiyatrosu'nun sahnelediği çocuk oyunu "Bir Flamingo'nun Renkli ve Çiçekli Hayatı"nın Van Kültür Merkezi Sahnesi'ndeki gösterimi ile devam edecek.

"Her okul bir tiyatro olsun" düşüncesiyle 16 yıl önce başlatılan şenlikte İstanbul ve Erzurum Devlet Tiyatroları başta olmak üzere, Van'ın ilçe ve köylerinden belirlenmiş okullar da eserlerini sahneleyecek.

Şenlik kapsamında, yurt içinden çeşitli profesyoneller tarafından eğitim amaçlı atölye çalışmaları da yapılacak.

- Şenlikte hayaller sahneye taşınacak

Çocuk ve gençlerin, şehrin her köşesinde sanat yapması ve tiyatronun tüm okullara girerek, sanatın birleştirici gücüyle gençliğin el ele vermesi hayaliyle yola çıkılarak hazırlanan şenlikte, Van Devlet Tiyatrosu çalışanlarının gittiği okullardaki çocuklar hayallerini sahneye taşıyacak.

Bu okullardaki çocuklar ve gençler, Van Devlet Tiyatrosu sanatçılarının desteğiyle tanıştıkları tiyatroyu Kültür Merkezi Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşturacak.

Başkale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, "Ben Anadolu"yu, Muradiye Halk Eğitim Merkezi "Anneciğim"i, Süphan Gençlik Merkezi "Deli Dumrul"u, Doğanlar Ortaokul’u "Harikalar Mutfağı"nı, Mustafa Necati Ortaokulu "Pırtlatan Bal"ı, Erdemkent Ortaokulu "Gül Memiş Söyle Memiş"i, Gürpınar Tiyatro Topluluğu "Anne Keçi ve Yedi Yavrusu"nu, Çatak Halk Eğitim Merkezi "Hazır ol. Yazılı Var"ı ve "Yarım Gün Ülkesi"ni ve Yunus Emre Ortaokulu "Bana Bir Harf Öğretenin Kırk Yıl Başının Etini Yerim"i sahneye koyacak.

Van Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatro Şenliği, 5 Mayıs Pazar günü Van'ın Akdamar Adası'na yapılacak geziyle son bulacak.

