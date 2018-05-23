'Dört Mevsim' baleseverlerle buluşmaya hazır

İZMİR (AA) - İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB), İtalyan besteci Antonio Vivaldi'nin aynı adı taşıyan eserinden uyarlanan Dört Mevsim balesini 23 Mayıs Çarşamba günü Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde İzmirlilerle buluşturacak.

Gösteride, balenin yanı sıra Johann Joachim Quantz'in Flüt Konçertosu ile Alessandro Marcello'nun Obua Konçertosu seslendirilecek.

Olten Filarmoni Orkestrası eşliğinde sunulacak temsilin koreografisi Uğur Seyrek'e ait. Librettosu Uğur Seyrek ve Işık Noyan tarafından yazılan eserin dekor tasarımını Kaan Güreşçi, ışık tasarımlarını da Uğur Seyrek ve Müfit Özbek yaptı.

Eserde başlıca rolleri, Sülün Duyulur, Doruk Demirdirek, Burcu Olguner, Dolun Doyran, Aslı Çilek, Boğaçhan Bozcaada, Yasemin Altınel, Selahattin Erkan, Gülfem İncecik Özcan, Oben Yıldırım, Hülya Atav, Pınar İyiuyarlar, Neslihan Mert Kiliç, Tolga Duyulur, Sertan Yetkinoğlu, Çağın Hazar Özideş, Yiğit Olataş ve Cihan Aydemir paylaşıyor.

Koreograf Uğur Seyrek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, izleyicilerin gösteride kendi yaşamlarından bir parça göreceğini belirterek, bir çiftin aşkını, dansın estetiği ve çeşitli simgelerle dört mevsim içinde sahneye yansıtacaklarını söyledi.

Doğa ve insan yaşamının gösterinin merkezinde olacağını vurgulayan Seyrek, "Doğa ile insan yaşamı aslında birbirine uygun, onlar da birlikte büyüyorlar ve zamanları geldiğinde ölüyorlar. Tek fark, ilişkilerde. Biz ilişkilerle başlıyoruz, ilkbahar flörtle başlıyor, yazın aşk oluyor, sonbaharda ayrılık geliyor, kışın da ölüm gerçekleşiyor." dedi.

Dört Mevsim, 23 Mayıs'ta Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'ndeki prömiyerin ardından bu sezonda; 26, 29, 30 ve 31 Mayıs tarihlerinde Elhamra Sahnesi'nde İzmirlilerin beğenisine sunulacak.

Muhabir: Ahmet Bayram