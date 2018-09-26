KONYA (AA) - "Doğumunun 100. Yılında Edebiyatımızın Yerli ve Milli Sesi Tarık Buğra" anma etkinlikleri kapsamında, ünlü yazarın memleketi Akşehir'de panel düzenlendi.

Anadolu Mektebi öncülüğünde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Akşehir Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün iş birliğiyle düzenlenen anma etkinliklerinin ikinci gününde gerçekleştirilen "Doğumunun 100. Yılında Tarık Buğra" panelinde, Tarık Buğra'nın edebi kişiliği ele alındı.

Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sami Güçlü, Akşehir Şehit Ömer Halisdemir Kültür Merkezi'ndeki panelin açılışında, Tarık Buğra'nın eserlerinin kendisinde önemli izler bıraktığını söyledi.

Üniversite eğitimin ardından edebiyata ilgi duymaya başladığını anlatan Güçlü, şunları kaydetti:

"Beni edebiyata, şiire, sanata yönelten şahıs o. Bakış açıları o kadar benim oldu ki adeta ben onun gibi düşünmeye başladım. Tarık Buğra, o yıllarda Sami Güçlü'nün yazar listesinde yer aldı. Ondan önce başkaları vardı ama o bir alan açtı bana. Bugün Anadolu Mektebi ile ilgili çalışmada kimin payı var dersem, bazı yazarları da mutlaka sayarım ama Tarık Buğra'nın önemli bir yeri vardır. Tarık Buğra ile yüz yüze görüşme imkanlarım, oturup sohbet etme imkanlarım olmadı ama eserleriyle, onunla aramda o kadar kuvvetli bir bağ var ki nasıl düşündüğünü, nasıl hareket ettiğini, niçin öyle yaptığını anlayabiliyorum."

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem de Akşehir'in bir kültür kenti olduğunu ifade etti.

Nasreddin Hoca başta olmak üzere ilçenin çok önemli büyüklerinin olduğunu aktaran Erdem, "Tarık Buğra'nın bu şehre vefa borcunu ödemek amacıyla yazdığı 'Küçük Ağa' ve bir çok romanıyla vefasına karşılık hemşehrileri de vefa göstermeye çalışıyor. Tarık Buğra kadar önemli insan çok azdır. Bir aydın, bir idealist, hiç kimseye kapılmadan idealini sürdürmüş ve Türkçe'yi en güzel şekilde kullanan yazarlarımızdan biridir." diye konuştu.

Çeşitli illerden gelen Anadolu Mektebi öğrencilerinin katıldığı panelde öğrenciler, Tarık Buğra'nın edebi kişiliğine ilişkin sunum yaptı. Panelin sonunda İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadık Köseoğlu, panelistlere teşekkür etti.

Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bedia Koçakoğlu, panelin sonunda bir değerlendirme sunumu yaptı.

Öte yandan etkinlikler kapsamında, adı, "Akşehir Tarık Buğra Halk Kütüphanesi" olarak değiştirilen ilçe halk kütüphanesinin de açılışı yapıldı.

Programa, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayımları Daire Başkanı Sedat Akçakoyunluoğlu, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, İlçe Kaymakamı Mehmet Türk ve çok sayıda öğrenci katıldı.