Doğanın el değmemiş mirası: Yerköprü Şelalesi

MERSİN (AA) - Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce ''tabiat anıtı'' olarak tescillenen Mersin'in Mut ilçesindeki Yerköprü Şelalesi, tatilini doğayla iç içe geçirmek isteyenlere vadiden akan suyuyla etkileyici bir görüntü sunuyor.

Göksu Nehri'ni besleyen Ermenek Çayı'nın uzun yıllardır topraktaki aşındırma etkisi sonucu oluşan Yerköprü Şelalesi'nin suyu, 30 metre yükseklikten inerek akıyor.

Mut ilçe merkezine 35 kilometre uzaklığındaki şelale, çevresindeki doğanın el değmemiş olması nedeniyle ziyaretçilerine zengin bir bitki örtüsü sunarken, yaklaşık 300 metre uzunluğunda, 15 metre derinliğindeki turkuaz renkli göl eşsiz güzelliğe eşlik ediyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce 2001 yılında "tabiat anıtı'" olarak tescillenen şelalede, çevresindeki ağaçlardan kuş cıvıltıları yankılanırken, suyun yüksekten düşmesi sonucu oluşan renk tonlarıyla da görsel şölen oluşuyor.

Ziyaretçiler, suyun karşısında ve üstünde bulunan iki ayrı seyir terasından da şelalenin etkileyici yolculuğunu izleyebiliyor.

Bölgede meydana gelen heyelan nedeniyle bir dönem kayalıklar üzerinden zorlukla ulaşılan şelaledeki restorasyon çalışmaları kapsamında yaya yolları yapılarak ulaşım kolaylaştırılırken, oluşturulan yeni kameriyelerle de doğal güzellikleri izlemek isteyenler mola verebiliyor.

Etkileyici görüntüsüyle fotoğrafçıların, turkuaz suyun yanından ve üstünden geçen yürüyüş alanlarıyla da trekking sporcularının ilgisini çeken Yerköprü Şelalesi, özellikle yaz dönemleri çok sayıda yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyor.

Mersin Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Ömer Arslan, AA muhabirine, sahanın büyük bir bölümünün 1. derece sit alanı olarak tescillendiğini belirterek, şelalenin incirden, nar ağacına kadar çok zengin bir tabiat örtüsünün içerisinde olduğunu aktardı.

Şelaleden akan suların bazı noktalarda yoğun, bazı noktalarda ise az akmasının farklı bir görünüm ortaya çıkardığını vurgulayan Arslan, "Yerköprü Şelalemizin dökülen sularının maviliği, yemyeşil doğası, ağaçlarındaki kuş sesleri ziyaretçileri bambaşka bir atmosfere sokuyor. Kendisini doğanın farklı bir dünyasında bulmak isteyen herkesi bu doğal zenginliği görmeye davet ediyoruz." dedi.

"Turizm ve doğal güzellik açısından kaçırılmaması gereken yerlerden biri"

Şelaleye ailesiyle birlikte gelen 47 yaşındaki Mehmet Eroğlu da birçok kere ertelediği ziyareti gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu ifade ederek manzaradan etkilendiğini söyledi.

Şelaleyi çok beğendiklerini belirten Eroğlu, "Şelaleyi muhteşem bulduk gerçekten. Türkiye'nin birçok yerine gittim, gezdim. Ailecek gezmeyi seviyoruz. Burası muhteşemmiş gerçekten. Tanıtıma ihtiyacı olan bir yer. Gelen insanların kesinlikle pişman olmayacağı, harika bir yer. Ülkemizde turizm ve doğal güzellik açısından kaçırılmaması gereken yerlerden biri." dedi.

Aydın'dan gelen ziyaretçilerden 22 yaşındaki Melih Yiğit de şunları söyledi:

"Buraya gelmek benim için sürpriz oldu. Planladığım tatilin çok çok üstünde bir tatil oldu. Beklediğimin üzerinde bir şey. Yaşadığım dakikalardan ciddi anlamda memnunum. Geldiğime değdi. Buranın çıkış yolu da var ama ona da değeceğini düşünüyorum. Yolda fazlasıyla serinlik geliyor. Bir daha böyle bir ortamda vakit geçirebileceğimi sanmıyorum."

Muhabir: Sezgin Pancar