ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında "Doğal Yaşam Seminerleri" düzenlendi.

Beştepe Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, TRT'de yayımlanan "Doğadaki İnsan" programının sunucusu Serdar Kılıç, "Doğa ve İnsan" konulu sunum gerçekleştirdi.

Geri dönüşümün kim için ve neden yapıldığını bilmenin daha önemli olduğunu vurgulayan Kılıç, "Kim dediğim şey de hayatımızı sürdürdüğümüz, yediğimiz, içtiğimiz, tükettiğimiz her şeyin ana kaynağı olan doğa, tabiat, toprak. Tabiatı iyi bilmezseniz onu koruyamazsınız." diye konuştu.

Kılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi'nin doğayı korumaya dönük güzel bir örnek teşkil ettiğini ifade etti.

Bilinçsiz tüketimin doğaya verdiği zarara dikkati çeken Kılıç, bunun önüne geçilmesi gerektiğini ve yaşanılacak başka bir gezegenin henüz keşfedilmediğini kaydetti.



