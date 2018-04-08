Doğal platolu şehir tarihi fimlerin çekim mekanı oldu

AKSARAY (AA) - TURAN KAZAK - Kapadokya bölgesinin 10 bin yıllık geçmişe sahip tarih ve kültür kenti Aksaray, doğal film platosununu andıran farklı mekanlarıyla son yıllarda tarihi dönem filmlerin çekim adresi haline geldi.

Hasandağı, Güzelyurt evleri, Ihlara Vadisi, Sultanhanı, Yüksek Kilise, Selime Katedrali gibi önemli tarihi yerleri barındıran, Kapadokya bölgesinin "giriş kapısı" Aksaray, tarihi dönem film yapımcıları ile yönetmenlerinden yoğun ilgi görüyor.

Bugüne kadar "Somuncu Baba: Aşkın Sırrı", "Buğday", "Hititya: Madalyonun Sırrı", "Yitik Kuşlar", "Hz. Ömer'in Doğuşu" gibi filmlerinin çekimlerinin yapıldığı kentte şu an Osmanlı İmparatorluğu'nun 1459'daki Deliler Akıncı grubunun konu edildiği filmin çekimleri sürüyor.

Kent, 1. Dünya Savaşı yıllarında geçen ve başrollerinde Josh Hartnett, Michiel Huisman, Haluk Bilginer ve Selçuk Yöntem'in yer aldığı filme de ev sahipliği yaptı.

Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, şehrin tarihi ve doğal güzellikleri bir arada bulundurmasından dolayı film yapımcılarının dikkatini çektiğini söyledi.

"Özellikle tarihi film çekimleri arttı"

Kente gelen yapımcı ve yönetmenlere en iyi şekilde ev sahipliği yaptıklarını belirten Yazgı, şöyle konuştu:

"Son dönemde yapılan ve bizim de büyük katkı verdiğimiz Somuncu Baba: Aşkın Sırrı filminden sonra ilimizde özellikle tarihi film çekimleri arttı. Hollywood yapımı olan Osmanlı Subayı, Benhur, Buğday gibi tarihi filmlerin çekimleri Aksaray'ın doğal güzellikleri ile tarihi ortamlarında yapıldı. Aksaray, tarihi yapısıyla adeta açık hava platosu konumunda. Bu platoda gerçekleşen çekimlerde tarihin her dönemi yansıtılabiliyor. Bizler de yapımcı ve yönetmenlerimizi en iyi şekilde ağırlayarak ilimizin tanıtımına katkı sunuyoruz."

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Doğan da tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan Aksaray'ın, Kapadokya bölgesinde çok fazla tarihi yapıya sahip illerden olduğunu belirtti.

"Dizilerin çekimi noktasında talepler var"

Kentin turizm bölgesi özelliğinin yanında özellikle son yıllarda tarihi dönem filmlerinin çekildiği yerlerden biri haline geldiğini aktaran Doğan, şunları söyledi:

"İlimiz, geçtiğimiz yıllarda birçok filme ev sahipliği yaptı. Şu an Fatih Sultan Mehmet dönemini anlatan Deliler filminin çekimleri ilimizin tarihi yerlerinde devam ediyor. Buraya gelen yönetmen ve yapımcıları en iyi şekilde ağırlamaya çalışıyoruz. İlimizin tüm mekanlarını gezerek, film için en uygun alanları beraber kararlaştırıyoruz. Bu çalışmaların ilimizin tanıtımına çok ciddi yararı oluyor. Şu an sürekliliği olan dizilerin çekimi noktasında talepler var. Bunların da çekimlerine ev sahipliği yapmak istiyoruz."

"Aksaray'ın bize çok uygun olduğunu gördük"

Çekimleri devam eden "Deliler" filminin yapım sorumlusu Eren Yalçın da Aksaray'ın çekimler sırasında kendilerine birçok avantaj sunduğunu vurguladı.

Filmin konusu Osmanlı döneminde geçtiği için, çekimlerin de bu dönemi yansıtan mekanlarda yapılması gerektiğini dile getiren Yalçın, şunları kaydetti:

"Yaptığımız çalışmalar sonucunda Aksaray'ın bize çok uygun olduğunu gördük. Burası adeta doğal plato durumunda. Hiç bozulmamış ve tarihi yapısını hiç kaybetmemiş bir alan. Çok da memnunuz. İstanbul’da böyle bir plato kurmaya kalktığımızda inanılmaz büyük bir maliyet ortaya çıkacaktı, o da yapay kalacak ve orijinalliği yansıtamayacaktı."