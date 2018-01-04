'Direniş Karatay'ın tanıtım filmi yayınlandı

KONYA (AA) - Anadolu Selçuklu Devleti'ni yıkmak için yola çıkan Moğollar ile devleti korumak için savaşan Celalettin Karatay ve Ahi Evran'ı konu alan "Direniş Karatay" filminin tanıtımı yayınlandı.

Yapımını Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesinin üstlendiği, Selçuklu döneminin yansıtıldığı, Türkiye'nin en büyük platolarından birinde gerçekleştirilen filmin çekimleri, yaklaşık 2 ay sürdü.

Yapım ekibinden alınan bilgiye göre, KTO Fuar Merkezi'nde, 66 bin metrekare kapalı, 20 bin metrekare açık alandan oluşan platoda, Karatay Medresesi, Kılıçarslan Köşkü, Sultan Kapısı, Ertaş Kapısı gibi tarihi yerlerin gerçeğe yakın prototipleri kullanıldı.

Başrollerinde Mehmet Aslantuğ, Fikret Kuşkan, Yurdaer Okur ve Nefise Karatay gibi ünlü isimlerin yer aldığı, yapımcılığını Ertuğrul Fındık ve Selman Kayabaşı, yönetmenliğini Selahattin Sancaklı'nın üstlendiği filmin kostümleri de Game of Thrones oyuncularının "red carpet" kıyafetlerini hazırlayan ünlü tasarımcı Zeynep Kartal tarafından yapıldı.

Türkiye'nin en yüksek bütçeli savaş filmleri arasında

Türkiye'nin en yüksek bütçeli savaş filmleri arasında gösterilen Direniş Karatay, 9 Mart'ta vizyona girecek.

Muhabir: Abdullah Doğan