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"Direniş Karatay" filminin basın gösterimi yapıldı

- Anadolu Selçuklu Devleti'nin topraklarını Moğollara karşı korumak için halkı örgütleyen Emir Celaleddin Karatay'ı merkezine alan filmin basın gösterimi, oyuncuların da katılımıyla yapıldı

08 Mart 2018 Perşembe 17:43
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KONYA (AA) - Konya'da, Anadolu Selçuklu Devleti'nin topraklarını Moğollara karşı korumak için halkı bir arada hareket etmeye çağıran Emir Celaleddin Karatay'ı merkezine alan "Direniş Karatay" filminin basın gösterimi yapıldı.

Yapımını Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesinin üstlendiği film, Kent Plaza AVM'deki sinemada, yönetmen Selahattin Sancaklı, başrol oyuncuları Mehmet Aslantuğ, Burcu Özberk, Yurdaer Okur, Nefise Karatay ve Cahit Kayaoğlu'nun katılımıyla gazetecilerin beğenisine sunuldu.

Filmde Emir Celaleddin Karatay'ı canlandıran Mehmet Aslantuğ, gösterim öncesi yaptığı açıklamada, filmin sadece bir tarih kitabı gibi olmadığını belirterek, farklı bir anlatım yapıldığını, takdirin seyirciye ait olduğunu söyledi.

Filmde Noyan karakterini canlandıran Yurdaer Okur ise Konya'da çok güzel çekimler yapıldığını, filme büyük emek verildiğini ifade etti.

Anahtar Kelimeler:
Basın GösterimiDireniş KaratayMehmet Aslantuğ
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