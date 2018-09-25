Devlet Tiyatroları, 2 Ekim'de seyirciyle buluşuyor

ANKARA (AA) - Yeni tiyatro sezonunda 70'inci yılını kutlayacak Devlet Tiyatroları (DT), 2 Ekim'de sezona 32 prömiyerle başlayacak.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yeni sezonda Üç Kağıtçı, Reis Bey, Suç ve Ceza, Hırçın Kız, Kış Masalı, Kendi Gökkubbemiz ve Fehim Paşa Konağı gibi yeni oyunların yanında, geçen sezonun oyunları İkinci Katil, Anna Karenina, Profesyonel, Köprüdeki Adam ve Türk müzikalleri 2 Ekim'de seyirciyle buluşacak.

Sezon içerisinde birçok ilki gerçekleştirecek olan Devlet Tiyatroları, "Tır Tiyatrosu" projesiyle daha önce ulaşılamayan köylerde çocuk ve gençleri, tiyatro ile buluşturacak, sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde bağımlılıkla mücadeleye dikkati çekecek ve kütüphanelerde bir süredir çocuklar için gerçekleştirilen atölye çalışmaları yeni dönemde müzelerde de yaygınlaştırılacak.

Devlet Tiyatrolarının ilk ay repertuvarında en fazla yeni oyun Ankara'da sahnelenecek. Ankara Devlet Tiyatrosu, 2018-2019 tiyatro sezonuna 8 yeni oyunla başlayacak.

"Tahtsız Kraliçe" Şinasi Sahnesi'nde, "Reis Bey" Küçük Tiyatro'da, "Kış Masalı" Akün Sahnesi'nde, "Misafir" Altındağ Tiyatro Sahnesi'nde, "Divane Ağaç (Yunus Emre)" İrfan Şahinbaş Atölye Sahnesi'nde, "Ben Anadolu" Stüdyo Sahne'de, "Sevda Dolu Bir Yaz" Ziraat Sahnesi'nde, "Suç ve Ceza" ise Cüneyt Gökçer Sahnesi'nde seyirci karşısına çıkacak.

- Bölgelerdeki yeni oyunlar

Yeni sezonda 3 yeni oyunla perde açacak İstanbul Devlet Tiyatrosu ise Ankara'dan sonra en çok yeni oyuna yer verecek ikinci şehir olacak.



İzmir'de prömiyeri yapılacak "Nereye" ve "Prömiyer Partisi" isimli oyunların yanı sıra DT, Bursa'da "Üç Kağıtçı", "Barbara'nın Doğumu" ve "Kapılar"ı, Adana'da "Kadın Sığınağı" ve "Yarınlara Geç Kalmadan"ı, Trabzon'da "İkinci El Cinayet"i, Diyarbakır'da "Entrikalı Dolap Komedyası", "Gül'e Ağıt" ve çocuk oyunu "Sihirli Kitap"ı, Antalya'da "Zümrüdüanka" ve "Godot'yu Beklerken"i, Erzurum'da "Ufak Bir Hata" ve çocuk oyunu "Bir Flamingonun Renkli ve Çiçekli Hayatı"nı, Konya'da "Fehim Paşa Konağı" ve "Gün Anneme Gebe"yi, Sivas'ta çocuk oyunu "Ayışığı Sirki", "Lena, Leyla ve Diğerleri" ile "Kargo"yu, Van'da ise "Kahvede Şenlik Var"ı seyirciyle buluşturacak.



