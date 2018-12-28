Devlet Opera ve Balesinden

ANKARA (AA) - Devlet Opera ve Balesi (DOB), ''Yeni Yıl Konseri'' verdi.



Opera Sahnesi'ndeki konserde, Ankara Devlet Opera ve Balesi Orkestrası'nı, şef Antonio Pirolli yönetti.

DOB Genel Müdürü Murat Karahan'ın da aralarında bulunduğu solistler Feryal Türkoğlu, Eralp Kıyıcı ile Ezgi Karakaya, Carmen, Otello, L'Arlesiana operalarından bölümlerin yanı sıra ''Aman Avcı Vurma Beni'', ''Aygız'', ''Dinle Sevgili'', ''Sevdim Bir Genç Kadını'', "Nazende Sevgilim" gibi beğenilen şarkıları da seslendirdi.

Konserin kapanış şarkısında Feryal Türkoğlu ile Murat Karahan düet yaptı.

Başkentteki olumsuz hava şartlarına rağmen kapalı gişe olan konsere, sanatseverler büyük ilgi gösterdi.

Konser sonunda Başkentli sanatseverlerin yoğun alkışı üzerine tekrar sahneye çıkan solistler Karahan, Türkoğlu, Kıyıcı ve Karakaya, Napoliten şarkı "Funiculi Funicula"yı iki kez seslendirdi.

Konser, yarın akşam da aynı repertuvarla başkentli sanatseverlerin beğenisine sunulacak.