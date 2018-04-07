Derebucak'ta Kudüs konulu fotoğraf sergisi

KONYA (AA) - Konya'nın Derebucak ilçesinde, "Kudüs" konulu fotoğraf sergisi açıldı.

Derebucak Çok Programlı Anadolu Lisesindeki serginin açılışı okunan duanın ardından Kaymakam Yusuf Gemici tarafından gerekleştirildi.

İlçe Mili Eğitim Müdürü Bilal Akçay, yaptığı konuşmada, Müslamanların ilk kıblesi, en kutsal şehirlerden Kudüs'ün böyle bir etkinlikte hatırlanmasını sağlayan okul idarecileri, öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

Açılışa, daire amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, veliler ve vatandaşlar da katıldı.



