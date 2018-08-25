Dede mesleğini 46 yıldır sürdürüyor

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de yaşayan Mehmet Gürsel Büyüksaraçoğlu, babasından öğrendiği dede mesleği minder ve yastık üretimini 46 yıldır sürdürüyor.

Çocuk yaşlarda babasına yardım etmek için aile fertleriyle evlerinin bahçesinde başladığı mesleğini başarı ile devam ettiren 58 yaşındaki Büyüksaraçoğlu, tarihi Uzun Çarşı'daki dükkanında mesleğin yok olmaması için mücadele veriyor.

Mehmet Gürsel Büyüksaraçoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küçük yaşlarda babasının rahatsızlığı nedeniyle bu mesleğe başladığını, hem ona yardım ettiğini, hem de minder ve yastık üretimini öğrendiğini söyledi.

Büyüksaraçoğlu, "Ben küçükken babamın sağlık sorunları vardı. Bizler de ona yardım etmek için annem ve kardeşlerimle pazar günleri evin bahçesinde toplanıp birlikte yastık yapardık. Ben ortaokula giderken babamın hastalığı ilerledi ve dükkanı çalıştıramayacak hale geldi. Bu sebeple okulu bırakıp yastık ve minder yapmaya başladım." dedi.

Dedesinden kaldığı mesleği oğluna öğrettiğini belirten Büyüksaraçoğlu, şöyle devam etti:

"Babam dedemden, ben babamdan öğrendim. 13 yaşında oğlum var, ben de ona öğretiyorum. Hem meslek unutulmasın, hem de okuyamazsa meslek sahibi olsun diye. Böylece mesleğim nesilden nesle devam edecek. Mesleğe 12 yaşında başladım. Eskiden evlenenler mobilya yerine altı yastık, altı minder alırdı. Şimdi insanlar evlerini mobilyalarla döşüyor. Bu sebeple yastık ve minder kullanılmamaya başladı. Ben de bu süreçte işler azaldığı için tente ve çadır üzerine yoğunlaştım. Dükkanda tente yapımına ağırlık verdim."

- Şark odaları talebi artırdı

Son yıllarda ise şark odalarının tekrar ilgi görmeye başlamasıyla yastık ve minder taleplerinde artış olduğunu belirten Büyüksaraçoğlu, gelen talepler doğrultusunda yastık ve minder üretmeye yeniden yoğunlaştığını dile getirdi.

Üretimini yaptığı yastık ve minderleri gelen talepler doğrultusunda Kırşehir başta olmak üzere civar illere de pazarladığını anlatan Büyüksaraçoğlu şunları kaydetti:

"Özellikle son beş yılda şark odasına ilgi arttı. Biz de sedir ile şark odaları yapıyoruz. Şu anda yoğun bir talep var. Eskiden yastık ve minder yerde kullanılıyordu. Şimdi ise daha çok sedirle birlikte tercih ediliyor. Çam ağacından yaptığımız sedirlerin üzerine ürettiğimiz yastık ve minderleri döşeyip şark odalarını hazırlıyoruz. İsteğe bağlı olarak yere de döşeyebiliyoruz."