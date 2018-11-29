Dede Korkut'un türbesinin bulunduğu Bayburt'ta UNESCO sevinci

BAYBURT (AA) - ABDULKADİR NİŞANCI - Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Dede Korkut'un Masat köyündeki türbesinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Destanı Dede Korkut'un, UNESCO Dünya Somut Olmayan Kültür Mirası Temsili Listesi'ne dahil edilmesinin Bayburt için çok özel anlamlar taşıdığını söyledi.

Bu durumun hem Türkiye'yi hem de Bayburt'u mutlu ettiğini belirten Vali Pehlivan, "Türkiye, Dede Korkut destanlarıyla dünyada bu listede en çok unsuru, değeri olan ilk 5 ülke arasındaki yerini korudu. Dede Korkut'la birlikte Türkiye'miz 17'nci unsurunu, varlığını bu listeye dahil etmiş oldu." dedi.

Pehlivan, Dede Korkut hikayelerinin Anadolu'nun kuzeydoğusunda olduğu gibi Azerbaycan gibi ülkelerde de geçtiğine dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu hikayelerin birkaçında Bayburt'tan da bahsedilir. Hatta Parasar'ın Ulu Bayburt Hisarı diye bahsedilir, Bayburt'tan ve Bayburt Kalesi'nden. Bu hikayelerin kahramanlarından birisi de şu anda yine mezarı Bayburt'ta olan Bamsı Beyrek'tir. Hatta ilimizdeki adlandırılış şekliyle Bey Böyrek. Bu şahsiyet de yine destan kahramanı olarak hikayelerde geçmektedir. Hatta hikayelerde Bayburt hisarının hükümdarı Parasar'a tutsak olduğundan bahsedilir. Daha sonra hikaye kendi konusu dahilinde akar gider."

"Dede Korkut Türbesi Bayburt'ta"

Dede Korkut'un UNESCO listesine dahil edilmesinin Bayburt için ayrı önem arz ettiğine işaret eden Pehlivan, Dede Korkut Türbesi'nin Bayburt'ta, Masat köyü sınırları içerisinde bulunduğunu ifade etti.

Pehlivan, 1995 yılından beri Bayburt'ta, Dede Korkut Uluslararası Kültür Sanat Şenlikleri düzenlendiğini anımsatarak, Türk Destanı Dede Korkut'un UNESCO listesine dahil olmasıyla bu etkinliklerin de ayrı anlam ve önem kazandığını kaydetti.

Bu etkinlikler kapsamında Türk dünyasının ortak değeri olan Dede Korkut'un hikayeleri, destanları, masallarının bir kere daha hatırlandığını belirten Pehlivan, Dede Korkut'un bugünün ve geleceğin nesillerine daha iyi aktarılmasıyla ilgili çalışmalar yapıldığını, sempozyumlar, paneller düzenlendiğini aktardı.

Vali Pehlivan, Türk dünyasının ortak değeri olan Dede Korkut'un geçmişten bugüne ortak kültür değerlerini yansıtan destanları ve hikayelerinin bu kararla artık insanlığın ortak mirası haline geldiğine vurgu yaparak, şöyle konuştu:

"Adından da anlaşılacağı gibi dünyanın ortak değerlerinin toplandığı somut olmayan kültür mirası. Bu mirasa Dede Korkut da dahil edilmiş oldu. Ben inanıyorum ki ülkemizde gerek üniversitelerimiz gerek ilgili kurum ve kuruluşlarımız bu konuda daha kapsamlı, daha detaylı araştırmalar yapacaklardır. Uluslararası nitelikte çalışmalar ortaya konulacaktır. Özellikle de bu dosyayı birlikte hazırlayan hem ülkemiz hem Kazakistan hem Azerbaycan ve diğer Türk cumhuriyetlerinin de dahil olmasıyla muhtemelen müşterek etkinlikler ortaya konulacaktır."

Pehlivan, Türkiye adına bu çalışmayı yürüten Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy başta olmak üzere Bakanlık çalışanlarına Bayburt halkı adına teşekkür etti.