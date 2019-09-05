Dağların eteğindeki 'Hamsiköy' cezbediyor

TRABZON (AA) - Trabzon'un Maçka ilçesinde Zigana Dağı eteklerinde bulunan ve doğal güzelliklerinin yanı sıra yaklaşık bir asırdır sütlacıyla ünlü Hamsiköy, doğa ile iç içe vakit geçirmek isteyenlere her mevsim farklı güzellikler yaşatıyor.

İl merkezine 50, Maçka ilçesine 20 kilometre uzaklıkta, tarihi İpekyolu güzergahında yer alan Hamsiköy, alternatif tatil arayanları, serin suları ve bozulmamış doğasıyla adeta cezbediyor.

Çevresi çam ağaçlarıyla kaplı, 1300 rakımlı Hamsiköy, yeşilin binbir tonunun yanı sıra sonbahara özgü renk cümbüşüyle de seyrine doyum olmayan manzaralar oluşturuyor.

Yöre halkının yanı sıra son yıllarda yabancı turistlerin de ilk durağı haline gelen Hamsiköy, tatilcilere şehrin stres ve gürültüsünden uzak, doğayla baş başa bir gün geçirme fırsatı sunuyor.

Trekking ve dağ bisikleti açısından da çok uygun bir destinasyon haline gelen Hamsiköy, atlı safari, zipline gibi farklı alternatifleriyle dikkati çekiyor.

Turistlerin ilgisi dolayısıyla konaklama ve yöre mutfağıyla adından söz ettiren Hamsiköy, ziyaretçilerini kendisine hayran bırakıyor.

"Hamsiköy tarih boyunca her alanda ön planda oldu"

Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarihi İpekyolu güzergahında yer alan Hamsiköy'ün, Maçka ilçesinin en önemli turizm noktalarından biri olduğunu ve tarih boyunca her alanda ön planda yer aldığını ifade etti.

Hamsiköy'ün tescilli ürünü sütlacıyla da dünyada bir marka olduğuna dikkati çeken Koçhan, bunun, bölgeye ilgiyi artırdığını kaydederek, şöyle devam etti:

"Son yıllarda yerli turistlerin yanı sıra yabancı turistler de bölgeye yoğun ilgi gösteriyor. Son yıllarda özellikle Orta Doğu ülkelerinden gelen turistlerin de ilgisinin bu bölgeye artmasıyla Hamsiköy bölgesinde, hızla konaklama merkezlerinin arttığını görüyoruz. Bu anlamda biz belediye olarak büyük oteller tarzında değil de daha doğaya uygun otellerin bulunduğu bir turizm destinasyonu olarak Hamsiköy'ü planlıyoruz."

Koçhan, Hamsiköy'ün giderek daha da ön plana çıktığına işaret ederek, "Hamsiköy, Maçka'nın önemli bir turizm destinasyonu olma noktasında hızla ilerliyor. Hamsiköy'ün doğal güzelliği, bozulmayan yaylaları ve şelaleleri, turizmde önem arz ediyor. Bu anlamda Hamsiköy'ü koruyarak, daha da güzelleştirerek yolumuza devam edeceğiz. Önümüzdeki 4-5 yılda Hamsiköy'ün değerinin daha da artarak bölgede önemli bir turizm merkezi haline geleceğine inanıyoruz." diye konuştu.