Dağa bırakılan yavru köpeklerin koruyucusu oldu

AKSARAY (AA) - Aksaray'ın Hasandağı eteklerinde yer alan Karkın köyüne ailesini ziyaret için gelen Murat Keser, kısa süre önce köye yakın alanda adeta ölüme terk edilen 15 yavru köpeğin koruyucusu oldu.

İzmir'de ikamet eden Keser, 15 gün önce geldiği köyün yakınlarında havlama sesleri duyunca çevreyi araştırmaya başladı.

Bir tarlaya terkedilmiş 15 yavru köpekle karşılaşan Keser, hayvanları köydeki evine götürdü.

Yavru köpeklere adeta gözü gibi bakan ve hasta olanların tedavisini köyde kendi imkanları ile yapan Keser, evinin yanındaki kullanılmayan bir bölümü köpekler için yuvaya dönüştürdü.

Kısa süre önce evlenen ve ailesiyle İngiltere'ye gitmesi gereken ve yavru köpekleri bu şekilde bırakmak istememesinden dolayı köyden ayrılamayan Keser, köpeklerin bakımı için bir barınağa alınmasını istiyor.

Keser, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köpeklerin plakası belli olmayan bir araçtan Hasandağı eteklerine bırakıldığını öğrendiklerini söyledi.

Bırakıldıkları bölgede yiyecek bulamayan yavruların köyün yakınlarına kadar geldiğini belirten Keser, şöyle devam etti:

"Maalesef yavruların bir kısmı telef olmuş. Köyün farklı yerlerinde de köpekler var. Bunları görünce insanın vicdanı sızlıyor. Birkaç tanesi açlıktan ölmüştü. Hasta olanları kendi imkanlarımızla tedavi etmeye çalıştık. Evimizin önünde bir yeri temizleyerek yuva yaptım. Evim yakında olduğu için sabah akşam geliyorum, yemeklerini veriyorum. Elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bunu da Allah rızası için yapıyorum."

- "Bu köpeklerin barınağa alınmasını istiyorum"

Keser, yakın zamanda köyden ayrılacağını ve bu nedenle yavruları bakımının yapılacağı bir barınağa bırakmak istediğini aktararak, şunları kaydetti:

"Bu köpeklerin barınağa alınmasını istiyorum. En azından orada sıcak bir yuva bulurlar. Karınları doyar. Ben buradan gittiğim zaman gözüm arkada kalmaz. Allah, 'Siz yerdekilere merhamet ederseniz, biz de size ederiz' diyor. Bazı insanlar bunu algılayamasa da biz hayata onlar gibi bakmıyoruz. İnşallah yetkililer bu konuda bir çalışma yapar."