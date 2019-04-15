CÜ'de Türk Sanat Müziği konseri

SİVAS (AA) - Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı tarafından Türk Sanat Müziği konseri düzenlendi.

CÜ'den yapılan açıklamaya göre, Uygulamalı Türk Sanat Müziği dersi çerçevesinde düzenlenen konser Muzaffer Sarısözen Dinleti Salonu'nda gerçekleştirildi. Konseri Prof. Dr. Mustafa Hilmi Bulut yönetirken kemanda Göktürk Dalkıran ve ritimde Yasin Yıldız yer aldı.

Konserde Tatyos Efendi'nin "Bir Gönlüme Bir Hal-i Perişanıma Baktım", Lemi Atlı'nın "Bu Zevku Safa Sahnı Çemen Zarede Kalmaz", Fehmi Tokay'ın "Gönlümün Ezhar İçinde Gül Gibi Dildarı Var", İshak Varan'ın "Seyretmek İçin Seyrini Ey Rüv-i Revanım", Bimen Şen'in "Al Sazını Sevdüceğim Şen Hevesinle", Muallim İsmail Hakkı Bey'in "Almış Ele Camı Mülü", anonim şarkı "Gönül Sevdi Bir Duhteri", Haydar Tatlıtay'ın "Şen Kuzu Gibi" şarkıları seslendirildi.

Programa akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

