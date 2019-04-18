CÜ'de tasavvuf konseri

SİVAS (AA) - Cumhuriyet Üniversitesinde (CÜ) Bahar Şenliği kapsamında Türk tasavvuf musikisi konseri verildi.

CÜ'den yapılan açıklamaya göre, 4 Eylül Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Koca ve Yıldırım Bayazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Demirci, Türk tasavvuf musikisi konserini icra etti.

Programda, Turabi, Koca ve Demirci birçok eseri seslendirdi.

Konseri Vali Yardımcısı ve İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, CÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, il protokolü, üniversite yönetimi, öğrenciler ve vatandaşlar izledi.

Program sonunda Yıldız, sanatçılara teşekkür belgesi, çiçek ve hediye verdi.