CÜ'de mezuniyet sergisi

SİVAS (AA) - Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü tarafından mezuniyet sergisi düzenledi.

CÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Güzel Sanatlar Fakültesinde düzenlenen programa Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Öğretim Görevlisi Sevtap Yıldız, öğretim üyeleri ile öğrenciler katıldı.

Sergi öncesinde Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü öğrencileri konser verdi. Konserin ardından sanatseverler sergiyi gezdi.

Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Öğretim Görevlisi Sevtap Yıldız, düzenlenen sergiyle ilgili yaptığı açıklamada, “Farklı atölyelerde farklı tekniklerle yaptığımız heykel çalışmalarımızı sizlere sunuyoruz. Serginin yapılmasından dolayı çok mutluyuz ama öğrencilerimizin mezun olmasından dolayı da biraz hüzünlüyüz, onları özleyeceğiz. Onlara hayatta başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.