CÜ personeli tiyatro topluluğu kurdu

SİVAS (AA) - Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) personeli tarafından oluşturulan tiyatro topluluğu ilk oyunlarını sahneledi.

CÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığının destekleri ile hazırlanan, koordinatörlüğünü Gemerek Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Kanak’ın yaptığı ve rolleri üniversite personeli ile öğrencilerin üstlendiği Haşmet Zeybek tarafından yazılan “Düğün Ya Da Davul” isimli tiyatro oyun izlenimine sunuldu.

Üniversitenin Kültür Merkezi Kadı Burhaneddin Salonu’nda sergilenen oyunu Rektör Başdanışmanı Prof. Dr. Recep Toparlı, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci izledi.

Programda konuşan Toparlı, üniversitenin eğitimin yanı sıra sosyal etkinliklere de yer verdiğini belirtti. Toparlı, gösteriyi hazırlayanlara teşekkür etti.

- Rektör Yıldız'dan teşekkür belgesi

Tiyatro topluluğunda görev alan akademik ve idari personeller ile öğrenciler CÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız tarafından kabul edilerek teşekkür belgesi ile taltif edildi.



Tiyatronun önemine vurgu yapan Yıldız, "Öğrencilikte bu tür kültürel, sosyal faaliyetler ile uğraşmanız ve bir grubun içerisinde bulunmanız önemli, çünkü bunlar sizi yetiştirir. Bu uğraşlarınız ileride hiç düşünmediğiniz bir mesleğe geçmenize de sebep olabilir. İleride kendi mesleğinizi yaptığınız zaman bunun size çok faydası olduğunu göreceksiniz. Bu fedakarlığı yapan öğrencilerimiz, çalışanlarımız ve hocalarımız özverili bir çalışma yaparak, bir oyun çıkardınız ve sahnelediniz. Üniversite olarak bu tür etkinlikleri destekliyoruz ve bundan sonra da elimizden gelen desteği artırarak devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.

