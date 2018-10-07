Çömlekçi kardeşlerin mesleklerini yaşatma mücadelesi

ANKARA (AA) - Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, yarım asırdır toprağa şekil veren İbrahim, Ahmet ve Mustafa Önen kardeşler, yetiştirdikleri öğrencilerle unutulmaya yüz tutan çömlekçiliği gelecek nesillere aktarmak istiyor.

Önen kardeşler, dede mesleği çömlekçiliği zor şartlar altında yaklaşık yarım asırdır sürdürmeye çalışıyor.

Unutulmaya yüz tutan çömlekçiliği gelecek nesillere aktarmak isteyen Önen kardeşler, toprağı şekillendirmeye ilgi duyanlara bu konuda eğitim veriyor.

İbrahim Önen, yaptığı açıklamada, mesleğe 1968'de başladığını söyledi.

Çömlekçiliğin dede mesleği olduğunu aktaran Önen, "Biz de ilkokulu bitirdikten sonra dede mesleğine başladık. Ankara'da şu anda bizden başka imalatçı çömlek atölyesi yok." dedi.

Yetiştirdikleri öğrencilerle unutulmaya yüz tutan çömlekçiliği gelecek nesillere aktarmayı hedeflediklerini belirten Önen, "Bu meslek kaybolan meslekler sınıfına giriyor ama yetiştirdiğimiz öğrenciler atölye açtıkları için bu meslek kaybolmayacaktır. Bir de toprak ürünler doğal olduğu için de şu anda talep çoğaldı." diye konuştu.

İbrahim Önen, çömlekçiliğin hem zor hem de zevkli bir iş olduğunu ve verdikleri kurslara en çok kadınların ilgi gösterdiğini dile getirdi.

Önen kardeşlerin verdiği kursa katılan Hacette Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu Zeynep Nurlu da kendisine ait bir atölyesi olduğunu dile getirerek, "Atölyede elle şekillendirme ve alçı kalıp yöntemlerini kullanıyorum. Tornada yapılan işlemler için de ustalardan öğrenmeye çalışıyorum. Çünkü tornada yapmak için çok fazla çalışma ve pratik gerekiyor." ifadelerini kullandı.