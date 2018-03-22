Çocukluğundan bu yana 'biriktirdiği hayatı' atölyesinde sergiliyor

KARABÜK (AA) - ERSİN TURAN - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan 55 yaşındaki Bahattin Tunç, çocukluğunda kullandığı oyuncaklar, okuduğu kitaplar, köylerde kullanılan aletler ve giydiği ayakkabılar başta olmak üzere birçok hatırasını, evinin altına kurduğu atölyesinde yaşatıyor.

Evinin alt katında ahşap işleri yaptığı atölyede, 1969'da okuduğu okul kitaplarını, o dönemlerde evlerinde kullandıkları lüks lambaları ile duvar saati, radyo ve terazileri raflarda sergileyen Tunç, yine kendisinin kullandığı otobüsün direksiyonu gibi bazı malzemeleri saklamaya devam ediyor.

"Buraya indiğim zaman mutlu oluyorum"

Tunç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukluğunda kullanmış olduğu oyuncaklar, okuduğu kitaplar, giydiği ayakkabılar, anahtarlar, radyolar, lambalar gibi bütün eşyaları sakladığını söyledi.

Çocukluğunda kullandığı malzeme ve aletleri atmadığını ifade eden Tunç, "Çocukluk oyuncaklarımın hepsini biriktirdim. Misketler, tel arabalar hepsi çocukluğumdan kaldı. Antikaları da hurdacıları gezerek topladım. Yine maketleri de bir hevesle başlayıp yaptım. Kağnı arabaları, bıçkılar, asalar, kızaklar gibi bunların hepsini kendim yaptım. Zor oluyor, biraz sabır isteyen bir iş." diye konuştu.

Atölyesini birçok kişinin ziyaret ettiğini aktaran Tunç, şöyle konuştu:

"Öğrenciler geliyor, burası ticari amaçlı değil vakit geçirme amaçlı. Ben şeker ve tansiyon hastasıyım. Bunlar bir tedavi görevi görüyor, rahatlıyorum burada. Buraya indiğim zaman mutlu oluyorum. Bu birikimler çocukluğumdan bugüne kadar, ilkokul kitaplarım dahi duruyor. Para, anahtar koleksiyonlarım var."