Çocuklara tiyatroyla çevre bilinci kazandırıyorlar

ANKARA (AA) - Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde belediye ile Çevre Koruma ve Ambalaj Atıklarını Değerlendirme Vakfı (ÇEVKO) iş birliğiyle ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik eğitici oyun sahnelendi.

Dört Mevsim Tiyatro Salonu'nda ÇEVKO Tiyatro Topluluğunun sahnelediği "Dört Mevsim İyi Gelecek" oyunu, öğrenciler tarafından ilgiyle izledni.

Fulya Şirin’in yazdığı, Tarık Şerbetçioğlu'nun yönettiği müzikli çocuk oyununda, ambalaj atıklarının çöpe değil geri dönüşüm kutularına atılması gerektiği anlatıldı. Çocuklar oyunla geri dönüşüm maddelerinin neler olduğunu da öğrendi.

Zaman zaman çocukların da dahil olduğu oyunda ÇEVKİ, Su ve Toprak'ın çevreye zarar veren arkadaşları Ateş'e ambalaj atıklarını öğretmek için verdikleri mücadele ele alındı.