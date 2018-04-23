KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Tüm İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜM-İŞ) Genel Başkanı Mahmut Şahin'in koltuğuna, babasını geçen yıl iş kazasında kaybeden 6. sınıf öğrencisi Hasret Tanrısevdi oturdu.

Şahin, bayram dolayısıyla çocukları ve ailelerini ağırladı. Şahin'in makam koltuğuna oturan Erhan-Ahmet İnci İmam Hatip Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Hasret Tanrısevdi (13), babası Ahmet Tanrısevdi'nin, Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikada çalışırken geçen sene tinerden zehirlenerek hayatını kaybettiğini söyledi.

Hasret Tanrısevdi, "Babamı bir sene önce iş kazasında kaybettim. Hiçbir çocuk babasız kalmasın, özellikle iş kazasından dolayı. Bununla ilgili gerekli çalışmaları yapın. Çocuklar gözü yaşlı kalmasın." dedi.

Son günlerde taşeron işçilerin devlet kadrosuna geçtiğini, bazılarının alındığını, bazılarının ise gözü yaşlı alınmayı beklediğini belirten Tanrısevdi, "Devletimiz bir milyon işçiyi almış da yüz bin işçiyi mi alamıyor? Sayın Cumhurbaşkanımızla konuşmak istiyorum. Hem taşeron işçiler için hem de iş kazalarını Sayın Cumhurbaşkanımıza anlatmak istiyorum. Önümüzdeki sene 23 Nisan'da bu konuları konuşuyor olmayalım." ifadelerini kullandı.

TÜM-İŞ Genel Başkanı Şahin de iş kazalarının azalması noktasında TÜM-İŞ ve bütün sivil toplum örgütleri olarak üzerilerine ne düşüyorsa yapacaklarını belirterek, "Ama gerek gözü yaşlı bırakılan taşeron işçiler, bazı formalitelere takılarak kalan işçiler, gerekse de iş kazaları dolayısıyla sayın başkanımızı (Hasret Tanrısevdi), Cumhurbaşkanımızla görüştürüp bu konuları birinci ağızdan anlatmak istiyoruz." diye konuştu.