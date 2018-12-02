Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde kızak keyfi

KARS (AA) - Türkiye'nin önemli kayak merkezleri arasında yer alan Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi, kar yağışını fırsat bilen vatandaşları ağırladı.

Sarıkamış ilçesinde üç gündür devam eden kar yağışının ardından ilçe merkezi beyaza büründü. Kar kalınlığı ilçede 10, kayak merkezinde 19 santimetre ölçüldü.

Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde pistlerde yeterli kar olmamasından dolayı henüz sezon açılışı yapılmadı.

Beyaza gelinliğini giyen sarıçam ormanları içerisindeki kayak merkezinde hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar, 1. etap oteller bölgesindeki pistte kızakla kayarak karın keyfini çıkardı.

Sarıkamış Turizm Derneği (SATURDER) Başkanı Mir Hasan Taş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, turizmciler olarak kayak sezonu içim tüm hazırlıkları tamamladıklarını söyledi.

Bölgede aralıklarla kar yağışının etkisini gösterdiğini ifade eden Taş, "Şu anda gerek mekanik tesislerde gerekse otellerde tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Kayak merkezimizdeki pistlerde yeterli kar olmadığı için sezon açılmadı. Önümüzdeki hafta kar yağışı bekliyoruz, inşallah haftaya sezonu açacağız." dedi.

Türkiye'nin en uzun kayak pistlerinin de bulunduğu kayak merkezinde 8 slalom ve 1 snowboard pisti ile saatte bin 200 kişi taşıma kapasitesine sahip 4 bilgisayar donanımlı telesiyeji bulunuyor.