Çeyrek asırdır ayakkabı tamir ediyor

KIRŞEHİR (AA) - Çeyrek asırdır ayakkabı tamir eden Bayram Er, mesleğini 15 metrekarelik dükkanında şevkle sürdürüyor.

Ardahan'dan 30 sene önce Kırşehir'e göç eden 46 yaşındaki Er, AA muhabirine, memur olan abisinin teşvikiyle meslek sahibi olmak için ayakkabı tamirciliğine başladığını belirtti.

Ustasıyla 5 yıl çalıştıktan sonra kendi dükkanını açığını aktaran Er, aynı dükkanda çeyrek asırdır geçimini sağladığını söyledi.

Ayakkabı tamirciliğinde de diğer meslekler gibi çırak yetiştirme sıkıntısı olduğunu belirten Er, bu sebeple mesleğin günden güne yitip gitmesinden endişe duyduğunu belirtti.



"Yaklaşık on yıl sonra ayakkabı tamir edebilen çok az usta bulunur" diyen Er, "Ben 25 yıllık ustayım ama yanımda çalışabilecek çırak bulma konusunda çok sıkıntı çekiyorum. Çünkü herkes üniversite mezunu olmak istiyor ama bu ülkenin doktora, öğretmene, mühendise ihtiyacı olduğu kadar ayakkabı tamircisi, el sanatları ustasına da ihtiyacı var. Bugüne kadar yaklaşık 10 çırak yetiştirdim ama içlerinde mesleği devam ettiren yok." diye konuştu.

Er, çırak bulamayınca Irak'ta savaştan kaçan Türkmen asıllı Ahmet'i yanında çalıştırdığını dile getirerek, "Türk çocuklar yanımızda çırak olarak çalışmak istemiyor. Bir meslektaşımın yanında Iraklı bir çırak çalışıyordu. Ona çalışmak isteyen arkadaşın var mı diye sordum. Varsa bana getir yanımda çalışıp meslek öğrensin dedim. O da Ahmet'i getirdi yanıma." dedi.

Türkmen asıllı 7 çocuklu ailenin ikinci çocuğu Ahmet Hamo (14) da hem meslek öğrendiğini hem de ailesinin geçimine katkı sağladığını belirterek, "Türkiye'ye bir sene önce Telafer'den geldik. Irak Türkmeni olduğum için Türkçe öğrenirken çok zorlanmadım. Bir arkadaşım beni ustamın yanına yönlendirdi. İşimi seviyorum." ifadelerini kullandı.