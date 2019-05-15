CerModern'de üretti, CerModern'de sergileyecek

ANKARA (AA) - EDA ÖZDENER - İç savaş nedeniyle ülkesinden ayrılmak zorunda kalan Suriyeli ressam Hiba Aizouq, CerModern atölyelerinde huzurlu bir çalışma ortamına kavuştu.

CerModern'in sanatçı ikame programı kapsamında kendisine atölye imkanı sunulan Aizouq'in burada yaptığı eserlerlerin de bulunduğu "Koşulsuz Hikayeler" sergisi, bu akşam Ankaralı sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Suriye'de iç savaş başladıktan sonra ülkesinden ayrılmak zorunda kalan Aizouq, önce Erbil'e sonra İstanbul'a gitti. Yaşadığı kötü günlere rağmen resim sanatından asla kopmayan ve gittiği her yerde çalışmalarına devam eden Aizouq, ilk kişisel sergisini de Erbil'de açtı.

İstanbul'da atölyelere katılan Aizouq, CerModern Sanatçı İkame Programı ile sanat yaşamında yeni bir sayfa açtı. Çalışmalarını CerModern'deki atölyede sürdüren sanatçı, birçok eser üretti.

- "Hayal gibi"

Hiba Aizouq, "Koşulsuz Hikayeler" sergisine ilişkin, eserlerinde kendilerine dönük, rahat, hatta biraz da tembel insanlara yer verdiğini dile getirdi.

Üzerinde durduğu konulardan birinin de "ilişkiler" olduğunu belirten Aizouq, bunu sadece kadın erkek ilişkisiyle sınırlandırmadığını, tablolarında cinsiyetsiz figürleri tercih ettiğini söyledi.

Aizouq, sergide portre çalışmalarına da yer verdiğini anlatarak, "Portre yaptım çünkü bir insana dair bilgiyi yüzden alırsınız. Yüzünden insanın iyi mi kötü mü olduğununu hissedebilirsiniz." dedi.

Ülkesinde savaşın sürmesinden duyduğu üzüntüyü dile getiren Aizouq, bu durumun eserlerine olumsuz yansıyabileceğini ancak genel olarak insanı ele almaya çalıştığını kaydetti.

Aizouq, "Tabii bazı şeyler geliyor, buna engel olamam. Ama insanlığı konuşuyorum, bunda güzel de çirkin de kötü de iyi de var." ifadesini kullandı.

Sanatın global bir dili bulunduğuna işaret eden Aizouq, "Ben bu dili konuşuyorum. Resim yapmak benim için çok önemli. Her yerde resim yapabilirim ama ülkemde olmadığım için tabii ki çok üzülüyorum." diye konuştu.

CerModern İkame Sanatçı Projesi'nin kendisini için önemli bir fırsat olduğunu vurgulayan Aizouq, "Hayal gibi, çok mutluyum. Burada çok güzel bir enerji var ve çok rahat hissettim. Yeni ve çok güzel eserler yaptım." ifadelerini kullandı.

Sanatçının 60 eserinden oluşan Koşulsuz Hikayeler Sergisi, CerModern'in Hub Galerisi'nde 16 Haziran'a kadar görülebilecek.