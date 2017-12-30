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Çekirdeğinden 6 kat gelir elde edilen karpuzların hasadı yapıldı

Batman'ın Kozluk ilçesinde çekirdeğinden 6 kat gelir elde edilen karpuzların hasadı yapıldı. Harman makinesi ile ayıklanan, yüksek protein içeren çekirdekler, çeşitli işlemlerin ardından raflardaki yerini alıyor.

30 Aralık 2017 Cumartesi 13:47
Çekirdeğinden 6 kat gelir elde edilen karpuzların hasadı yapıldı
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BATMAN - Selman Tür

Batman'ın Kozluk ilçesinde çekirdeğin, tarladaki karpuzlardan raflara yolculuğu başladı.

Kozluk'un birçok köyünde çiftçiler, tarlalarında büyük emekle yetiştirdikleri karpuzları, daha fazla gelir sağladıkları çekirdeği için ekiyor. Arpa, buğday ve mısır gibi ürünlerin ardından ikinci ürün olarak ekilen karpuzun hasadı, aralık ayına denk geliyor.

Çekirdekleri için karpuz üretimi yapılan köylerden biri olan Karpuzlu'da da hasat gerçekleştirildi.

Çeşitli işlemlerden sonra raflardaki yerini alıyor

Harman makinesiyle karpuzlardan ayıklanan çekirdekler, evlerin damında veya boş arazilere serilerek kurutuluyor ve kilogramı yaklaşık 7 liradan fabrikalara satılıyor.

Batman Organize Sanayi Bölgesi'ndeki çerez fabrikasında ince elekten geçirilen çekirdekler, çürükleri ayıklandıktan sonra büyük kazanlarda tuz, su ve odun külüyle haşlanıyor.

Haşlanan çekirdeklerin bir kısmı çifte kavrulmuş bir kısmı da haşlanmış olarak işletmelere satılıyor.

Yüksek protein içeren çekirdekler, bu işlemlerden geçirildikten sonra raflardaki yerini alıyor.

"6 katı gelir getiriyor"

Karpuzlu köyünde yaşayan karpuz üreticisi Sabri Çetinbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çekirdeğinin karpuzdan daha fazla gelir getirdiğini söyledi.

"Karpuzun römorku 50-100 lira gelir getirirken bir römork karpuzdan elde ettiğimiz çekirdek ise 6 katı gelir getiriyor." diyen Çetinbaş, bu nedenle buğday hasadından sonra sulayıp sürdükleri tarlaya karpuz ektiklerini anlattı.

Çetinbaş, karpuzların yaklaşık 3 ayda yetiştiğini belirterek, "Ayıklanan çekirdekleri, kuruttuktan sonra işlenmesi için fabrikalara satıyoruz. Karpuz çekirdeği bizim bölgeye has bir tat." dedi.

"Karpuzu çekirdeği için ekiyoruz"

Zilan köyündeki üreticilerden Mehmet Nuri Oğuz da karpuz çekirdeğinin çok lezzetli bir çerez olduğunu belirtti.

"Karpuzu çekirdeği için ekiyoruz. Karpuz çekirdeği çok beğenilen bir çerez türüdür. Karpuz çekirdeği, Güneydoğu'nun vazgeçilmez tatlarından." ifadelerini kullanan Oğuz, çekirdeğin lezzetinin yanı sıra sağlıklı da olduğunu söyledi.

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