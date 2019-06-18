Çankaya'da 32 mahallede asfalt çalışması yapılacak

ANKARA (AA) - Çankaya Belediyesince 32 mahallenin 59 cadde ve 86 sokağında asfalt çalışması yapılacak.
Belediyeden yapılan açıklamada, planlanan asfalt çalışmalarının 15 mahallenin 24 cadde ve 15 sokağında tamamlandığı, bu sezon da 32 mahallede asfalt çalışmasının yapılacağı bildirildi.
"Ahlatlıbel, Ata, Ahmet Taner Kışlalı, Aydınlar, Aşağı Öveçler, Alacaatlı, Beytepe, Birlik, Çiğdem, Eti, Emek, 50. Yıl, Güzeltepe, Harbiye, İlkadım, İşçi Blokları, Kızılay, Korkut Reis, Karapınar, Konutkent, Koru, Mutlukent, Mimar Sinan, Metin Oktay, Oğuzlar, Osman Temiz, Sancak, Seyranbağları, Umut, Ümit, Yıldızevler, Zafertepe Mahalleleri."