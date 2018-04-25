Çanakkale destanı bu sergide anlatılıyor

İSTANBUL (AA) - Hisart Canlı Tarih ve Diorama Müzesi tarafından, Çanakkale Kara Savaşları'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla hazırlanılan "Çanakkale Destanı" adlı sergi izlenime açıldı.

Müzenin 4'üncü katında yer alan sergiye ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan serginin küratörü ve müzenin kurucusu Nejat Çuhadaroğlu, Çanakkale Savaşları'nın 1. Dünya Savaşı'nın çok önemli bir bölümünü yansıttığını söyledi.

Çuhadaroğlu, 4 yıl önce kurulan müzede daha önce Çanakkale Savaşları'nı anlatan diaromaların, objelerin ve canlandırmaların yer aldığı bir bölüm hazırladıklarını anlattı.

- Sergide, dünyada ilk kez sergilenecek savaş objeleri yer alıyor

Çanakkale Kara Savaşları'nın 103. yıl dönümüne özel bir sergi yapmak amacıyla farklı canlandırmalar, yeni diaromalar ve dünyada ilk kez sergilenecek objeleri bir araya getirdiklerini aktaran Çuhadaroğlu, "(Sergide) Süngüye denk gelmiş ve ikiye ayrılmış bir kurşun var ki dünyada bunun bir örneği daha yok. Ayrıca Osmanlı subaylarından birinin kurşun denk gelen cep saati de burada. Muhtemelen (bu saat) subayın hayatını kurtarmış." diye konuştu.

Çuhadaroğlu, sergide Çanakkale'de savaşan Anzak ve Fransız askerlerinin canlandırmaları, üniformaları ve eşyalarının da olduğuna işaret ederek, sergi kapsamında daha önce yapılmamış şekliyle Nusret Mayın Gemisi'ni diaroma şeklinde hazırlayarak maket halinde sergilediklerini dile getirdi.

Sergi kapsamında Kut'ül Amare ile ilgili objelerin de izlenime sunulduğunu kaydeden Çuhadaroğlu, "Kut'ül Amare de Çanakkale için çok önemli bir savaş, önemli bir zafer ve bu konuyla ilgili de yaptığımız canlandırmalar, diaromalar var. Kut'ül Amare'de kuşatılmış düşman ordusuna yardıma gelen uçakları düşürüşümüzün canlandırması, ayrıca hava savaşları var. Aslında hem Çanakkale Savaşları'nı hem de Kut'ül Amare sergilerini aynı anda yapmış durumundayız. Her ikisi de Türk tarihi için çok önemli zaferler." ifadelerini kullandı.

- "Literatürde bile adı geçmeyen çok önemli eserler bulduk"

Nejat Çuhadaroğlu, yaklaşık 20 yıldır yurt içinden ve yurt dışından Türk ve Osmanlı tarihini yansıtan eserler topladığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Çok önemli eserlere ulaşmış vaziyetteyiz. Dünyada eşi ve benzeri olmayan hatta literatürde bile adı geçmeyen çok önemli eserler bulduk. Bunlardan bazıları Teşkilat-ı Mahsusa armalı Enver Paşa'nın kılıçları, Resneli Niyazi Bey'in tabancası gibi... Ayrıca Kanuni Sultan Süleyman'ın, Abdülhamid Han'ın, 2. Mahmud'un kılıçları, tabancaları, tüfekleri, 2. Beyazıt'ın, 5.Murat'ın, Pargalı İbrahim Paşa'nın kılıçları gibi çok özel koleksiyonlarımız var. Bunlar dışında Peygamberler döneminden kalan kılıçlarımızın yanı sıra Selçuklu, Göktürk dönemine uzanan askeri aksesuarlarımız var. Tüm bunlar bu müzenin gurur varlıkları. Bunları Türk halkı ile buluşturmaktan keyif alıyoruz."

Hisart Canlı Tarih ve Diorama Müzesi olarak yurt dışında da sergiler açmak istediklerini belirten Çuhadaroğlu, "Hisart Müzesi olarak Osmanlı ve Türk tarihini yurt dışında anlatmamız bana göre çok önemli. Bunun için de elimizde ne geliyorsa yapmaya hazırız." dedi.

- "Sergide özellikle görünmeyen cepheleri de işlemeye çalıştık"

Serginin proje yöneticisi Ömer Çalşimşek ise sergide, Çanakkale Savaşı cephelerinde bulunan orijinal eserlerin yanı sıra siper canlandırmalarının da görülebileceğini belirtti.

Çalşimşek, sergide yaklaşık 400 eseri, bir aylık çalışma sonucu hazırladıklarını aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu sergide özellikle görünmeyen cepheleri de işlemeye çalıştık. Çünkü Çanakkale Savaşları önce deniz savaşları ile başlar, lakin gerisinde kara savaşları, hava savaşları, hatta tünel savaşları vardır. Özellikle siperlerin üstünde olduğu kadar, siperlerin altında kazılan lağımlar, tüneller vasıtasıyla da çok çetin çarpışmalar olmuştur. Bunları da anlatabilmek için diaroma sergisi yaptık."

Serginin açılışına, İstanbul Vali Yardımcısı Hülya Kaya'nın yanı sıra aralarında araştırmacı, yazar Prof. Dr. Haluk Oral, Necmettin Özçelik ile iş adamı Sadettin Saran'ın da bulunduğu birçok isim katıldı.

Açılışta, Nejat Çuhadaroğlu, Necmettin Özçelik ve Prof. Dr. Haluk Oral Çanakkale Savaşları hakkında konuşma yaptı.

Sergi, 24 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.