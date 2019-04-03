Büyük aşk hikayesi 'Romeo ve Juliet'e yoğun ilgi

ANKARA (AA) - Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB), William Shakespeare'in aynı adlı eserinden uyarlanan büyük aşk hikayesi "Romeo ve Juliet" balesini yarın sanatseverlerle buluşturacak.

Koreografisini ADOB Müdürü Volkan Ersoy ve Armağan Davran'ın üstlendiği, 1,5 yıllık çalışmanın ürünü olan Romeo ve Juliet, Opera Sahnesi'nde sunulacak.

Ersoy, AA muhabirine eserin genel provası sırasında yaptığı değerlendirmede, ADOB'un Romeo ve Juliet'i, Çaykovski'nin müzikleri eşliğinde 17 yıl aradan sonra sanatseverlere sunacağı için heyecanlı olduklarını söyledi.

Romeo ve Juliet'in büyük aşk hikayesini, Çaykovski müzikleri ile bezediklerini kaydeden Ersoy, "Bu aşk hikayeleri çok seviliyor. Bale, anlatımı sözsüz bir sanat dalı. Bu güzel dramatik baleler, seyircimiz tarafından ilgi görüyor." dedi.

Bale sanatçılarının duygusal yönü kuvvetli olan eserleri kendileriyle içselleştirdiklerini ve role böyle hazırlandıklarını ifade eden Ersoy, baleye gönül verenlerin de hayatında en az bir defa Romeo, Juliet gibi önemli rolleri üstlenmek istediğini dile getirdi.

"Biz beden bestecisiyiz"

Ersoy, Ankaralı sanatseverlerin yeni eseri yoğun ilgiyle karşıladıklarını belirterek, "Romeo ve Juliet'in biletleri 1,5 dakikada bitti. Tahminimce dünya rekoruna koşuyoruz. Bu büyük ilgi karşısında kaliteli ve seyirciye yaraşır eserler çıkarmaya devam edeceğiz. Bu bizi şevklendiriyor." diye konuştu.

Dekorundan kostümlerine, ışığından müziklerine incelikle çalıştıklarını belirten Ersoy, eserin kostümlerini Sevtaç Demirer'in hazırladığını kaydetti.

Kostümlerin eserin yazıldığı dönemi yansıttığını, renkler ve tarzlarının bugüne stilize edildiğini aktaran Ersoy, şunları söyledi:

"Seyircilerin gözlerini büyüleyecek bir eser çıktığına inanıyorum. Kostümler gerçekten çok başarılı oldu. Bu bir ekip çalışması. Biz beden bestecisiyiz. Müzik besteleri nasıl yapılıyorsa, biz de bedene notalar yazıyoruz. Ama bu, bütünlükle ve disiplinle yapılıyor. Dekor, kostüm, ışık olmazsa bunları sade bir salonda, sahnede izleseniz bu kadar etkili olması imkansız. O yüzden sahne sanatları büyülü. Bu büyüyü çok güzel yakaladığımıza inanıyorum."

Eser Opera Sahnesi'nde yarın, 13 ve 25 Nisan'da sahnelenecek.

Muhabir: Yasemin Kalyoncuoğlu



