Bursa İle Kastamonu Arasında Kültür Köprüsü

Kastamonu Dernekler Federasyonu tarafından tertiplenen "4. Bursa Kastamonu Günleri" başlıyor. Bir çok ünlü isme ev sahipliği yapacak Kastamonu Günleri 5 gün sürecek.Bursa Kastamonu Dernekler Federasyonu tarafından düzenlenen 4. Bursa Kastamonu Günleri tanıtıldı. Kültürel bir çok faaliyetler ve ürünler içeren Bursa Kastamonu Günleri 24 Nisanda başlayıp 28 Nisanda sona erecek. Pek çok önemli sanatçıya ev sahipliği yapacak bu programın iki şehir için de çok önemli olduğuna dikkat çeken Federasyon Başkanı İsmail Tiftik, “Bu bir dernek gecesi değil, bir şenliktir. Kastamonu Günleri, mahalli kıyafet defilelerinden konserlere, el işi ürünlerden yemeklere kadar pek çok alanı kapsıyor. Büyük çabalar sarf ediyoruz. Bu yıl ulusal kriterlerde bir faaliyet gerçekleştirmek. İki şehir ve tek yürek, sloganıyla gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla iki şehre de katma değer sağlıyoruz. Şu an itibariyle Bursa’daki bütün oteller doldu. Her sene olduğu gibi bu sene de 3 binin üzerinde şehir dışından insanın gelmesini bekliyoruz. Kastamonu artık Bursa’da bir marka haline gelmiş durumda. Biz Bursa’daki elçiler olarak Kastamonu ve Bursa halkı arasında bir köprü oluşturmaya çalışıyoruz” dedi.Konuşmasında Kastamonu’nun meselelerinden de bahseden Tiftik, “Havalimanının açılması ve tünellerin de tamamlanmasıyla Kastamonu’da adete 2. Kurtuluş Savaşı yaşanıyor. Kastamonu Ilgaz Dağı’nın ardında kalmış, ama bu durum bizim için avantaj haline geldi. Kastamonu bu sayede bakir kaldı. Yani doğal güzelliklerimizin, manevi güzelliklerimizin hiç birinden taviz vermedik” diye konuştu.