Bu hafta 9 film vizyona girecek

İSTANBUL (AA) - Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 9 film vizyona girecek.

David A. Armstrong'un yönettiği; Justin Chatwin ile Peter Stomare'in, başrollerini Mark Thompson, Robin Thomas, Yancy Butler ve Elizabeth Anweis ile paylaştığı "Suikastçı" izleyici ile buluşacak.

Aksiyon ve gerilim türündeki film, çocukken babasının adının karıştığı bir skandalın yeniden gün yüzüne çıkmasıyla açılan yeni soruşturmada yer alan bir polisin, gerek statükoyla gerekse mevzunun peşindeki bir suikastçıyla olan mücadelesini anlatıyor.

"Çifte Hayatlar"

Olivier Assayas'ın yönetmen koltuğunda oturduğu "Çifte Hayatlar", Paris yayın dünyasının orta yerinde kendilerine bir yaşam inşa etmiş bir editör ve yazarın; orta yaş krizi, eşleriyle olan ilişkileri ve değişen endüstriyle mücadelesini konu ediniyor.

Senaryosu da Olivier Assayas'a ait olan filmde Guillaume Canet, Juliette Binoche, Vincent Macaigne, Christa Theret, Nora Hamzawi ve Sigrid Bouaziz rol aldı.

"High Life"

Claire Denis'in yönettiği "High Life", uzayın derinliklerinde tecrit altında olan bir baba-kızın yaşam mücadelesini beyaz perdeye taşıyor.

Robert Pattinson, Juliette Binoche, Andre Benjamin, Mia Goth, Lars Eidinger, Agata Buzek ve Claire Tran'ın başrollerinde yer aldığı filmin görüntü yönetmenliğini Yorick Le Saux ve Tomasz Naumiuk yaptı.

"Şampiyonlar"

Bu yıl İspanya'daki Goya Ödülleri'nde En İyi Film ödülüne layık görülen "Şampiyonlar", mahkeme tarafından kamu hizmeti cezasına çarptırılan bir profesyonel basketbol koçunun, bu süre zarfında zihinsel engelli basketbolculardan oluşan bir takımı yönetmesiyle gelişen olayları konu ediniyor.

Javier Gutierrez, Athenea Mata, Juan Margallo, Jose de Luna, Sergio Olmo ve Jesus Vidal'ın oynadığı filmin yönetmenliğini Javier Fesser üstlendi.

"Şişman Harekat Timi"

Bei-Er Bao'nun yönetmenliğini üstlenip başrolünde yer aldığı "Şişman Harekat Timi", bir ajan olmak isteyen fakat fiziksel kondisyonundan ötürü bu hayaline ulaşmakta engellerle karşılaşan bir güvenlik görevlisinin hikayesini odağına alıyor.

"Şeytan Göz"

Ryan Simons'un yönettiği; Darren Day, Liam Fox, Kate James, Ellie Goffe, Jimmy Allen ve Alannah Marie'nin oynadığı "Şeytan Göz", haftanın tek yabancı korku filmi olarak izleyici ile buluşacak.

"Eksi Bir"

ABD'nin prestijli beyaz perde etkinliklerinden "New York Chelsea Film Festivali"nde 4 ödüle layık görülen "Eksi Bir" adlı film; bir evsiz ile ondan kurtulmak isteyen üç zabıtanın hikayesini anlatıyor.

Nilüfer Açıkalın, Metin Belgin, Serkan Ercan ve Ercan Kesal'ın başrollerinde yer aldığı dram türündeki filmin yönetmen koltuğunda Arka Sokaklar dizisinin yönetmeni Orhan Oğuz oturuyor.

"Kaos"

Semir Aslanyürek'in yönetmenliğini üstlendiği; başrollerinde Bülent Emin Yarar, Orhan Aydın, Erdal Sarı, Yetkin Dikinciler, Canan Ergüder ve Salih Usta'nın oynadığı "Kaos"; üç günahkarın vicdani hesaplaşmalarını konu ediniyor.

"Alem-i Cin 2"

Özgür Bakar'ın yönetmenliğini üstlendiği; Ali Kaan Serez, Bekir Behrem, Cihangir Köse ve Sena Tuğçe Güner'in oynadığı yerli korku filmi "Alem-i Cin 2", yeniden vuku bulan paranormal olaylar etrafında dönüyor.