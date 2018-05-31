Bu hafta 8 film vizyona girecek

İSTANBUL (AA) - Melik Fırat Yücel - Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli 8 film vizyona girecek.

Altın Palmiye ödüllü Yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın prömiyeri Cannes Film Festivali'nde gerçekleştirilen filmi "Ahlat Ağacı" sinemaseverlerle buluşacak.

Aydın Doğu Demirkol, Murat Cemcir, Bennu Yıldırımlar, Hazar Ergüçlü, Serkan Keskin, Tamer Levent, Akın Aksu, Ahmet Rıfat Şungar, Kubilay Tunçer ve Öner Erkan'ın rol aldığı film; üniversiteyi bitirdikten sonra yazdığı kitabı bastıracak parayı bulma adına memleketine dönen, ailesiyle ve geçmişte tanıdığı insanlarla yüzleşme sürecine giren bir gencin hikayesini konu ediniyor.

Barış Denge'nin yönettiği "Deniz ve Güneş", babasının ısrarları sonucu evlenmenin arefesine giren bir gencin; katıldığı sualtı etkinliğinde tanıştığı bir kızla hikayesini anlatıyor.

Aşk ve dram karışımı filmde Şafak Pekdemir, Burak Serdar Şanal, Melissa Giz Cengiz, Eylül Öztürk, Tolga Bozkurt, Yener Gürsoy, Selahattin Taşdöğen ve Levent Özdilek gibi isimler rol aldı.

Uğur Akünlü'nün yönettiği haftanın yerli korku filmi "Cin-i Ayet"te Kemal Uçar, Fulden Akyürek, Arda Esen, Toygun Ateş, Cahit Kaşıkçılar, Gamze Gözalan ve Enes Kaya oynuyor.

Müzikleri Yırdıray Gürgen'e ait olan film; henüz küçük yaşlardayken ailesi katledilen bir adamın intikam alma hikayesine odaklanıyor.

Belçim Bilgin, Buğra Gülsoy, Çağlar Çorumlu, Leyla Lydia Tuğutlu, Serkan Altunorak, Şebnem Bozoklu ve Şükrü Özyıldız'ın oynadığı "Cebimdeki Yabancı" ikinci kez vizyona girecek.

Serra Yılmaz'ın yönetmenliğini üstlendiği, İtalyan yapımı "Perfetti sconosciuti"nin yeniden çevrimi olan film, yemek için bir araya gelen yedi yakın arkadaşın, başlattıkları bir oyun sonrası arapsaçına dönen ilişkilerini konu ediniyor.

Baltasar Kormakur'un yönettiği; Shailene Woodley ve Sam Claflin'in başrollerini paylaştığı "Sürükleniş" izleyici ile buluşacak.

Aaron Kandell ve Jordan Kandell'in senaryosunu gerçek bir hikayeden uyarlardığı film; tanıştıktan kısa süre sonra birbirlerine aşık olan ve hayatlarının macerası için okyanusa doğru yelken açan iki gencin hikayesini anlatıyor.

Rob Cohen'in yönetmenliğini üstlendiği "Kasırgada Vurgun"; bir suçlu ekibinin, kasırga tehdidi karşısında fırsattan istifade ederek 600 milyon dolar çalma girişimini konu ediniyor.

Toby Kebbell, Maggie Grace, Ryan Kwanten, Ralph Ineson ile Melissa Bolona'nın rol aldığı aksiyon ve gerilim karışımı filmin senaryosu Scott Windhauser ve Jeff Dixon'a ait.

Diane Keaton ve Jane Fonda'nın başrollerinde yer aldığı "Kitap Kulübü", aşkı geride bırakan dört yakın arkadaşın başlattıkları kitap kulübüyle değişen yaşamları etrafında dönüyor.

Diane Keaton ve Jane Fonda'nın yanı sıra Candice Bergen, Mary Steenburgen, Andy Garcia, Craig T. Nelson ile Richard Dreyfuss'un da rol aldığı filmin yönetmen koltuğunda Bill Holderman oturuyor.

John Stevenson'un yönettiği haftanın animasyon filmi "Cüce Dedektif Şerlok"; sevimli bahçe cücelerinin maceralarını beyazperdeye taşıyor.



