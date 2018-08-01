"Bozkırın tezenesi" kültür ve sanat festivaliyle anılacak

KIRŞEHİR (AA) - "Bozkırın Tezenesi" adı ile ünlenen bozlak ustası Neşet Ertaş, Cumhurbaşkanlığı himayesinde Kırşehir Belediyesinin bu yıl ikincisini düzenleyeceği Kültür ve Sanat Festivali'yle anılacak.

Kırşehir'de 3-5 Ağustos'ta gerçekleştirilecek festivalde, Neşet Ertaş ve Tük Halk Müziği eserlerinin yer alacağı konserler düzenlenecek. 2. Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Festivali kapsamında Ertaş'ın konu edildiği panel ve sergi açılışının yanı sıra 5 dalda müzik ödülleri takdim edilecek.

Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, AA muhabirine, Kırşehir'in gururu bozlak ustası Neşet Ertaş adına geçen yıl eylül ayında yaptıkları Kültür ve Sanat Festivali'nin ikincisini bu yıl 3-5 Ağustos'ta düzenleyeceklerini söyledi.

Festivali, Cumhurbaşkanlığının himayelerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kırşehir Valiliği ve Ankara Güzel Sanatlar ve Müzik Üniversitesi Rektörü Erol Parlak'ın iş birliğinde organize ettiklerini vurgulayan Bahçeci, konser, panel ve sergilerle dolu bir festival planladıklarını ifade etti.

Bozkırın tezenesi için organize edilen festivalin, yurt dışındaki hemşehrilerinin de katılımını sağlamak amacıyla bu yıl ağustos ayında gerçekleştirileceğini söyleyen Bahçeci, "Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Festivali'nin birincisini geçen yıl eylül ayında yapmıştık. Bu yıl ağustos ayının ilk haftasına aldık. Programı hazırladık. Bu yıl ağustos ayına almamızın bir sebebi de yurt dışında yaşayan hemşehrilerimizin bu festivale katılmasını sağlamak. Yaz ayında katılımın daha yoğun olacağı şeklinde bir görüş birliği oluştu." dedi.

Neşet Ertaş'ın, Kırşehir ve Türkiye'nin önemli değerlerinden olduğuna işaret eden Bahçeci, şöyle konuştu:

"Hem Türk halk müziğini gelecek nesillere aktarabilmek ve tanıtabilmek hem de Neşet Ertaş'ı hayatı, anıları, felsefesi ve türküleriyle yaşatabilmek için festivalimizi devam ettiriyoruz. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Sayın İbrahim Kalın'ın öncülüğünde Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Nadir Alparslan ve Güzel Sanatlar ve Müzik Üniversitesi Rektörümüz Erol Parlak hocamızla organize ettik. Bu organizasyonda 3, 4 ve 5 Ağustos'ta birçok sanatçı Kırşehir'e gelecek. Zara, Kibariye, Ferhat Göçer gibi tanınmış sanatçıların yanı sıra ilk defa sahneye çıkanlar da olacak. Çırak, kalfa ve usta şeklinde bir sıralama olacak. Cacabey Meydanı'nda halka açık şekilde gün boyu konserler gerçekleştirilecek. Etrafında yeme, içme mekanları da oluşturulacak. Yani insanlar ailesiyle gelip hem yemeğini yiyecek hem de müzik dinleyecek. Yurt dışından da Neşet Ertaş müziği yapan sanatçılar gelecek."

Çok farklı güzel bir festival hedeflediklerini anlatan Bahçeci, "Neşet Ertaş Kültür Merkezinde ustamızı konu alan sergi açılacak. Aynı zamanda Ertaş'ı anlatan bir panel de gerçekleştirilecek. Müzik yönü çok kuvvetli, bilimsel yönü de olan sergilerin açıldığı, 5 dalda ödüllerin verildiği çok kapsamlı bir festival gerçekleştireceğiz. Mahalli icra, bilimsel katkı gibi farklı alanlarda 5 dalda müzik ödülleri takdim edilecek. Herkesi 3, 4 ve 5 Ağustos tarihlerinde Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Festivali için Kırşehir'e davet ediyoruz. Neşet Ertaş ve halk müziğinin doya doya yaşandığı güzel bir festivalde herkesi burada görmeyi arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Abdal kültürünün önemli temsilcilerinden "Bozkırın tezenesi" Neşet Ertaş, 2012 yılında İzmir'de vefat etmiş, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenin ardından memleketi Kırşehir'deki Bağbaşı Mezarlığı'nda babası Muharrem Ertaş'ın kabrinin yanına defnedilmişti.