"Bozkırın tezenesi" Ertaş türküleriyle anıldı

KIRŞEHİR (AA) - "Bozkırın tezenesi" Neşet Ertaş, ölümünün 6. yılında Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nde (AEÜ) düzenlenen programla anıldı.

Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Ölümünün 6. Yıldönümünde Neşet Ertaş" konulu anma programında bozlak ustasının kurulmasına öncülük ettiği Kırşehir Ustalar Müzik ve Oyun Topluluğu üyesi sanatçı Vedat Öz ve yerel sanatçı Ümit Yaşar Apaydın, müzik dinletisi sundu.

Sanatçılar, Neşet Ertaş'ın "Gönül Dağı", "Ah Yalan Dünya" gibi türküleriyle "Ay Dost" adlı bozlak uzun havasını seslendirdi.

Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Salahaddin Bekki, programda yaptığı konuşmada, abdallık geleneği ve Neşet Ertaş ile ilgili bilgi verdi.

- "Bozlak, bozkır insanının çığlığıdır"

Abdal topluluklarının Kırşehir'in dışında Mersin, Antalya, Kırıkkale, Afyonkarahisar, Yozgat, Gaziantep, Çorum, Konya, Kayseri gibi Anadolu'nun farklı yerlerinde yaşadığını belirten Bekki, "Tarih ve etimolojik olarak bozlakla ilgili çok şey söylenebilir ama bize göre bozlak yokluğun, yoksulluğun, acının ve kavrulmuşluğun simgesi olan bozkır insanının çığlığıdır." dedi.

Orta Anadolu abdallarının kendine özgü sosyal, kültürel, dinsel, ekonomik tutum ve davranışları bulunduğunu anlatan Bekki, en önemli merkezinin Kırşehir olduğuna işaret etti.

Yazdığı "Son Abdal Neşet Ertaş" adlı kitaptan da bahseden Bekki, son dönemde abdal kültürünün en önemli temsilcilerinin Muharrem Ertaş, Hacı Taşan, Çekiç Ali ve Neşet Ertaş olduğunu dile getirdi.

Neşet Ertaş denince "Gönül Dağı" ve "Ah Yalan Dünya" türkülerinin akla geldiğini ifade eden Bekki, Ertaş'ın, babasının önerisiyle "garip" kelimesini kendisine mahlas olarak seçtiğini bildirdi.

Bekki, Neşet Ertaş'ın vefatında toplanan kalabalığı Kırşehir'in tarihinde hiç görmediğini sözlerine ekledi.

Anma programına, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.