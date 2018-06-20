ESKİŞEHİR (AA) - Sakarya Nehri'nin doğduğu Sakaryabaşı'nın dalış ve sualtı potansiyelini tanıtmak amacıyla "Bozkırın Ortasındaki Vaha Sakaryabaşı" fotoğraf sergisi düzenlendi.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay öncülüğünde Çifteler Belediyesi ve Çifteler Belediyespor Dalış Kulübü desteğiyle düzenlenen "Bozkırın Ortasındaki Vaha Sakaryabaşı" sergisi, bir alışveriş merkezinde izlenime sunuldu.



AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Nabi Avcı, serginin açılışında yaptığı konuşmada, Sakaryabaşı'nın Eskişehir'in dünyaya göğsünü gererek sunabileceği olağanüstü bir bölge olduğunu dile getirdi.

Sakaryabaşı'nın bir dünya markası olacak potansiyele sahip olduğunu ifade eden Avcı, şöyle konuştu:

"Her bir kentimizde sadece orada olan bir takım değerler var. Bunların sıradanmış gibi gösteriyoruz ve ucuzlantıyoruz. Bu turizm politikası açısından çok tehlikeli bir eğilim. Sakaryabaşı'nı buranın değerini bilen ve karşılığını ödeyen misafirlerimizi kabul edelim. Sergiye katkıda bulunanları teşekkür ediyorum. Bu sergiyi, Ankara'da UNESCO binasında da tekrarlayalım. Yabancıların da buradan daha fazla haberdar olmalarını sağlamaya çalışalım."

Sergiye öncülük eden Milletvekili Emine Nur Günay da Sakaryabaşı'nda suyun altında bambaşka bir dünyanın bulunduğunu söyledi.

Sakaryabaşı'nın çok önemli bir değer olduğunu ifade eden Günay, "Suyun altında çok büyük bir değer var. Sakaryabaşı, Çifteler ilçemizin bir markası olacak. Sakaryabaşı'nın sualtı dalış ve görüntüleme merkezi olabileceğini dünyaya göstereceğiz. Bunu yaparken doğayı ve çevreyi koruyacağız." diye konuştu.

Çifteler Belediye Başkanı Metin Özen de Sakaryabaşı'nın 12 ay boyunca dalış yapılan bir merkez olduğuna işaret etti.

Su Altı Fotoğrafçıları ve Filmcileri Derneği (SUFOD) Başkanı Ateş Evirgen ise Anadolu'nun ordasındaki bir kentte, böylesine güzel bir dalış noktasının bulunmasının önemini vurgulayarak, derneklerinin Sakaryabaşı'nın tanıtılması için her türlü göreve hazır olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından 14 sualtı fotoğrafçısının 39 fotoğrafından oluşan sergi gezildi.