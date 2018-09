Bosna Hersek'in Oscar adayı 'Beni Bırakma'

SARAYBOSNA (AA) - Ödüllü Boşnak yönetmen Aida Begic'in "Beni Bırakma" (Don't Leave Me) filmi, Bosna Hersek'in Oscar adayı oldu.

Bosna Hersek Film Emekçileri Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, 24 Şubat 2019'da 91'incisi düzenlenecek Akademi Ödüllerinde (Oscar) Bosna Hersek adına "Beni Bırakma" filminin "En İyi Yabancı Film" kategorisinde yarışacağı ifade edildi.

Filmin konusu Suriye'deki dram ve mülteci çocuklar

54. Uluslararası Antalya Film Festivali'nde dünya prömiyerini yapan film, Suriye'deki dram ve mülteci çocuklar konusunu beyaz perdeye taşıyor.

"Bırakma Beni" filmi, bu yıl 24'üncüsü düzenlenen Saraybosna Film Festivali'nde de gösterilmişti.

Muhabir: Adis Karaca,Sanela Crnovrsanin