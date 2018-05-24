Bodrum'un kedilerini 30 yıldır 'Ali Baba' besliyor

MUĞLA - Osman URAS (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Ali Karaduman, her gün yolunu gözleyen sokak kedileri için bisikletiyle 4 kilometre mesafe katedip, hayvanları balık ve mamayla besliyor.

İlçede 30 yıldır Gümbet Mahallesi'nde oturan Karaduman, geçimini, badana ve boyacılık yaparak sağlıyor. Bir barakada tek başına yaşayan Karaduman, akşam saatlerinde işini bitirip eve dönerken, sokak kedileri için iyilik yolculuğuna başlıyor.

Bodrum limanındaki seyyar balıkçılara uğrayan Karaduman, kendisine "Ali Baba" diye seslenen tanıdık balıkçılardan balık topluyor.

Yaklaşık 4 kilometrelik yol boyunca her köşe başında karşısına çıkan sokak kedilerini eliyle besleyen Karaduman, bundan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Yaşadığı barakanın çevresinde bekleyen kedileri de beslediğini belirten Karaduman, "Onlara mutlaka birer balık vermek zorundayım. Çünkü arkamdan geliyorlar. Yavrusunu görüyorum ve acıyorum. Sonuçta insanız ve bu hayvanlara bakmak zorundayız. Anneleri aç olduğu için çoğu zaman yavrularını besleyemiyor. Kendimi hepsine bakmak zorunda hissediyorum." diye konuştu.

"Hasta kedilere de el uzatıyor"

Karaduman, kedileri doyurmanın yanında, hasta olanları da tedavi ettirdiğini anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vermeyeceğim diyemezsin. Balık olmadığı gün kiloyla mama alıyorum. Mutlaka birer avuç kenara, köşeye bırakıyorum. Çünkü mecburum, hayvanlar beni bekliyor. Bisikletin arkasından koşup geliyorlar. Doyurduğum kedi sayısı bazen 150'ye yaklaşıyor. Nadiren de olsa kedilere verecek yiyeceğim olmadığında yolumu değiştirmek zorunda kalıyorum. Tüm balıkçılar beni tanıyor. Allah razı olsun, yardımcı oluyorlar."

Karaduman'a, kedileri için balık veren balıkçı Zeki Şenol da sokak kedilerini doyurmaya çalışan yardımsever adama teşekkür ederek, ellerinden gelen desteği sağlamaya devam edeceklerini aktardı.