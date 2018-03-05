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'Birlik beraberliği' ilmek ilmek dokuyorlar

Samsun'un Kavak ilçesinde Halk Eğitim Merkezince İŞKUR desteğiyle açılan "Yöresel kilim dokuma" kursunda "birlik ve beraberliği" simgeleyen motifler kilimlere ve heybelere işleniyor.

05 Mart 2018 Pazartesi 13:45
'Birlik beraberliği' ilmek ilmek dokuyorlar
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SAMSUN (AA) - Samsun'un Kavak ilçesinde İŞKUR desteğiyle Halk Eğitim Merkezince açılan "Yöresel kilim dokuma" kursunda bereket, güç, birlik beraberlik motifleri ilmek ilmek kilimlere ve heybelere işleniyor.

Geçmişte yaygın olarak dokunan kilim ve heybelere ilgi, makine halılarının yaygınlaşmasıyla azalırken, yok olmaya yüz tutan kilim dokumacılığını canlandırmak amacıyla Kavak Halk Eğitim Merkezince "Yöresel kilim dokuma" kursu açıldı.

Kavak Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Ceren Sabah Tüfenk, 20 kadının katıldığı kurs sayesinde unutulmaya yüz tutmuş kilim dokumacılığını yeniden canlandırmayı amaçladıklarını söyledi.

İŞKUR desteği ile bir ay önce açılan ve 5 ay sürecek kursun, kursiyerlerin ekonomik kazanç sağlamasına da olanak sağlayacağını belirten Tüfenk, şöyle devam etti:

"Yöre kadınının duygularını, geleneklerini ve göreneklerini yansıtan kilimlerimiz, hem kadınların meslek sahibi olması hem de ekonomik olarak gelirlerinin artması anlamında önem taşıyor. Kurs bitiminde kursiyerlere sertifikalarını vereceğiz. Kadınlarımız daha sonra evlerinde kurdukları dokuma tezgahlarında da üretim yaparak hem tarihi dokumaları canlandıracak hem de ekonomik kazanç elde edecekler." diye konuştu.

Tüfenk, tarihi dizilerde kullanılan dokumaların, kadınlara eski dokumaları yeniden hatırlattığını ve kursa ilgiyi artırdığını sözlerine ekledi.

"Bereket ve birlik, beraberlik motifleri çalıştık"

Kurs eğitmeni Emsal Yaman da geçmişten günümüze kadar kilimlerde kullanılan motiflerin çeşitli anlamlar içerdiğine işaret etti.

Çengel motifinin bereketi ve başarıyı, tarak motifinin güç ve birlik, beraberliği simgelediğini belirten Yaman, "Bu kursumuzda genelde bereket ve birlik, beraberlik motifleri çalıştık." diye konuştu.

Yaman, kilim ve heybelerde kök boya kullandıklarını, kök boyalı kilimlerin ömrünün uzun olduğunu aktardı.

Emsal Yaman, Anadolu kültürü kilim dokuma sanatını kadınların eliyle geleceğe taşıdıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.

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