Bir yılda öğrendiği Rusçası ile dünya üçüncüsü oldu

- Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki Can Kahyaoğlu, Rusçayı bir yılda imkanları ile öğrendi - Rusya'nın tarihi ve edebiyatına merak duyan lise son sınıf öğrencisi Can Kahyaoğlu, Rusya'daki Kalmit Üniversitesinin dünya genelinde internet üzerinden düzenlediği Rusça olimpiyatlarında üçüncü oldu - Can Kahyaoğlu, Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından üniversite eğitimi için ülkeye davet edildi