"Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali"ne doğru

KONYA (AA) - Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali", 18 Nisan'da tiyatroseverlerle buluşacak.



Konya Devlet Tiyatrosu Müdürü Doğan Doğru, düzenlediği basın toplantısında, bu yıl 12'incisi düzenlenen Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali’ne ilişkin bilgi verdi.

Festivalin 18 Nisan’da saat 10.00’da Atatürk anıtına çelenk sunumuyla başlayacağını belirten Doğru, “Sonrasında gelen misafir ülkelerimizin yöresel kostümlü, oyuncuları, rejisörleri, direktörleriyle birlikte Konya Valiliği’ne bir yürüyüş yapılacak. Festival bu şekilde başlamış olacak. Festivalin alkışlarını, yaşamlarını Türk tiyatrosuna, Türk diline, Türk edebiyatına adamış büyük ustalara, basta Muhsin Ertuğrul, Cüneyt Gökçer, Mahir Canova, Salih Canar, Melek Ökte, Nur Subaşı olmak üzere adını anmakla bitiremeyeceğim tüm ustalara adıyorum.” ifadesini kullandı.

Festivalde, Türkiye, Bulgaristan, Kazakistan, Balkar Cumhuriyeti, Kosova, Yunanistan, Azerbaycan ve Irak tiyatro topluluklarının seçkin eserleri sergileyeceğini belirten Doğru, ikisi Devlet Tiyatrolarından, sekizi yabancı olmak üzere toplam 10 farklı oyunun tiyatroseverlerin beğenisine sunulacağını söyledi.



Doğru, festivalde bu yıl, Kazakistan Cumhuriyeti'nden "Jibek (Aşk Efsanesi)", Bulgaristan Cumhuriyeti'nden "Ezop (Tilki İle Üzüm)", çocuk oyunu "Alaaddin", Kosova'dan "Gör Bak Neler Olacak Şimdi", Azerbaycan'dan "Hellados", Balkar Cumhuriyeti'nden "Doktor Filozofi", Yunanistan'dan "Bana Bir Şeyhler Oluyor" ve Irak'tan "Bohça" isimli oyunların yer aldığı bilgisini verdi.



Konya Devlet Tiyatrosu'nun "Gus İle Yemek Saati"ni, Adana Devlet Tiyatrosu'nunsa "Pembe Panduflu Aşk"ı tiyatroseverlerle buluşturacağını bildiren Doğru, festivalin, 28 Nisan Pazar günü son bulacağını dile getirdi.