Beypazarı turizmdeki hamlesiyle model oluyor

ANKARA (AA) - Başkentin gözde ilçelerinden olan ve turizmiyle öne çıkan Beypazarı, model olmayı sürdürüyor.

İlçenin turizme açılmasının akabinde yılda 300-400 bin turistin ziyaret ettiği Beypazarı'na çok sayıda ilçe kaymakamlığı ve belediye heyetler göndererek çalışmalarda bulunuyor.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, yaptığı açıklamada, ilçedeki 4 müzede görülmeye değer ürünler sergilendiğini söyledi.

Model arayışında olan çok sayıda kentten heyetlerin ilçeye geldiğini belirten Kaplan, şöyle konuştu:

"İnceleme ve araştırma yapmak bulunmak üzere gelen tüm heyetlere belediye olarak yardımcı oluyoruz. Kendilerine ekipler veriyoruz. Böylece Beypazarı'nın turizm potansiyelini ve hareketini yerinde görerek bölgelerinde bu modeli hayata geçirmeye çalışıyorlar. Beypazarı'nda tarih var, Beypazarı'nda kültür var. Beypazarı ilçesinde gelenek ve görenekler yaşatılıyor. Müzelerimiz var. Beypazarı, turizmiyle hakikaten model olmayı sürdürüyor. Biz de boş durmuyoruz. Belediye olarak birçok çalışmanın içindeyiz. Beypazarı gerek yaşamıyla gerekse yaşam biçimiyle, mutfak kültürüyle, konaklarıyla, tarihi evleri, hanları, hamamları, camileriyle insanları kendine çekiyor."