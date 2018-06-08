"Best of Kültür 2018" ödülleri verildi

İSTANBUL (AA) - Kültür Koleji ve Kültür2000 Koleji tarafından düzenlenen "Best of Kültür 2018" ödülleri sahiplerini buldu.

Eğitim ve öğretim yılı boyunca bilim, sanat, spor ve yabancı dil gibi branşlarda başarı gösteren öğrencilere destek olmak amacıyla hayata geçirilen etkinliğin ödül töreni, İstanbul Kültür Üniversitesi'nin ev sahipliğinde İKÜ Akıngüç Oditaryumu ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Kültür Koleji Okullar Koordinatörü Biriz Kutoğlu, ödül töreninde yaptığı konuşmada, 2017-2018 ders yılı boyunca öğrencilere destek olan tüm öğretmenlere teşekkür etti.

Kutoğlu, "başarı" kavramının içeriğine değinerek, "Başarı yapılan bir işte ya da karşılaşılan bir durum karşısında en iyi tepkiyi verebilme ve kendini en iyi ifade edebilme gücü olarak belirtiliyor. Yani tüm olumsuzlukların üstesinden gelebilme ve bunların sonucunda yine iyi bir durumda olabilmeyi içinde barındırıyor." dedi.

Başarılı olmanın ise paha biçilemez bir duygu olduğunun altını çizen Kutoğlu, şöyle devam etti:

"Bu nedenle her yıl binlerce insan yarışmalara katılıyor. Guinness Rekorlar Kitabına girebilmek için riskli denemeler yapıyor. Günümüzün gelişmiş dünyası da hiç yapılmayan bir şeyi yapmak ve daha iyisini yapabilme çabalarının sonucudur. Başarılı olmayı, yaşamın ideali haline getirmiş insanların topluma katkısı ise dünyayı geliştirmeleri ve değiştirmeleri, insanlığın hizmetine sayısız yenilik sunuyor olmasıdır."

Biriz Kutoğlu, insan yaşamında özellikle çocukların ve gençlerin üzerinde rol modellerin oldukça etkili olduğunu vurgulayarak, "Bugün bizlerle olan, ülkemizde örnek çalışmalara imza atmış sanatçı, sporcu, bilim insanı, gazeteci, yazar gibi pek çok ünlü ismi, öğrencilerimizin örnek almasını diliyoruz." ifadesini kullandı.

- "Taşıdığımız ismin zenginliğini doğru temsil edebilmek değişmez ilkelerimizin arasındadır"

İstanbul Kültür Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Üyesi Lale Akıngüç ise "Kültür ailesi" olarak 58 yıldır çalışmaya devam ettiklerine dikkati çekerek, "Bizim için en iyinin tanımında etik, insana, emeğe, haklara, özgürlüklere saygı, hukuka güven, temiz rekabet ve özetle taşıdığımız ismin zenginliğini doğru temsil edebilmek değişmez ilkelerimizin arasındadır." diye konuştu.

Akıngüç, "kültür" kavramının anaokulundan, üniversiteye, Türkiye'de özel okul ve vakıf üniversiteleri kulvarında güvenilir isminin hakkını veren bir markaya dönüştüğüne vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"58 yıldır sağlam karakterle, güçlü, örnek olan gerçek bir marka olarak yoluna devam ediyor. Kolay bir yolculuk değil, elbette belli mücadelelerimiz oldu. Örneğin, 'Kültür' isminin Türkiye'nin genelinde farklı eğitim kurumları tarafından haksız rekabete varan ölçüde, hukuka ayrı bir biçimde kullanıldığına tanık olduk. 2002 yılından bu yana devam eden isim hakkı mücadelemizde sona yaklaştık. Tam 16 yıl içerisinde çeşitli aşamalardan geçen davamız lehimize sonuçlandı."

- Ödüller

Yaşları 9 ila 18 arasında değişen Kültür Koleji ve Kültür2000 Koleji'nin öğrencilerinin ders yılı boyunca kazandığı başarıların kutlandığı törende, öğrenciler ödüllerini ünlü isimlerden aldı.

Tören kapsamında gazeteci, sporcu ve şarkıcı olmak üzere kendi alanında önemli başarılar elde etmiş, öğrenciler tarafından belirlenen 16 isme de ödül verildi.

Ödüller kapsamında "En İyi Kadın Oyuncu" ödülüne Gökçe Bahadır, "En İyi Senarist" ödülüne Gani Müjde, "En İyi Dizi" ödülüne "Ufak Tefek Cinayetler" adlı yapım, "En İyi Yönetmen" ödülüne ise yine Ufak Tefek Cinayetler dizisi ile Ali Bilgin ve Deniz Yorulmazer, "Yılın En İyi Yabancı Single" ödülüne Ziynet Sali, "En İyi Erkek Pop Şarkıcısı" ödülüne Oğuzhan Koç, "Yılın En İyi Bilim İnsanı" ödülüne Ayşe Ören, "Yılın Çok Yönlü Kadını" ödülüne Çağla Şıkel, "En İyi Teknik Direktör" ödülüne Abdullah Avcı, "Gazetecilikte Rol Model" ve "Onur Ödülü"nü ise Güneri Civaoğlu değer görüldü.

Törende ayrıca "En İyi Yaşam ve Aktüel Programı" adına ödül Merve Yıldırım'a, "En İyi Erkek Ana Haber Spikeri" ödülü Fatih Portakal'a, "En İyi Genç Oyuncu" ödülü Furkan Kızılay'a, "En İyi Sabah Haberleri Spikeri" ödülü İsmail Küçükkaya'ya, "En İyi Kadın Ana Haber Sunucusu" ödülü Pınar Erbaş'a, "En İyi Sosyal Proje" ödülü ise Ömür Sabuncuoğlu'na takdim edildi.

Yaklaşık iki saat süren ödül töreninde, şarkıcı Oğuzhan Koç ve Ziynet Sali de birer şarkı söyledi.







