Belediyenin film akademisine uluslararası ödül

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Stratejik Araştırmalar Merkezi (BÜSAM) Film Akademi birimi, Belgrad'da düzenlenen uluslararası festivalden birincilikle döndü.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, geçen yıl kurulan BÜSAM bünyesinde, Şehir Akademi ve Film Akademi gibi çalışma birimleri bulunuyor.

Film Akademi birimi, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen ve çevresel konuların ele alındığı Güney Doğu Avrupa'nın en kapsayıcı festivallerinden biri olarak değerlendirilen Uluslararası Yeşil Kültür Festivali'ne katıldı.

Bin 486 filmin katıldığı festivalde, finale ABD ve Türkiye'den ikişer, Almanya, Hindistan, İspanya, Portekiz, İngiltere ve Çek Cumhuriyeti’nden birer film kaldı.

Yapılan değerlendirmede, en iyi film ödülüne BÜSAM Film Akademi öğrencilerinden Burak Erdoğan'ın yönetmenliğini yaptığı "Yuva" isimli kısa film layık görüldü.