KONYA (AA) - Konya'nın Selçuklu ilçesinde 19 ile 38 yaş arasındaki bedensel engelliler basketbol oynayarak hayata tutunuyor.

Tekerlekli sandalyeye mahkum bireylerin amacı ise sponsorların yardımı ile süper lige çıkarak büyük takımlara karşı mücadele etmek.

Engelli Basketbol Kulübü Takım Kaptanı Oktay Eraslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada engellerin sporla aşılabileceğini söyledi.

Engelli ebeveynlerinin çocuklarına engelli gözüyle bakmasının en büyük sıkıntı olduğunu belirten Eraslan, şöyle devam etti:



"Çocukları herhangi spor dalıyla sosyal bir hayata kazandırmanın çok büyük bir önem taşıyor. Sürekli yolda yürürken rastladığımız engelli arkadaşları takıma kazandırmaya çalışıyoruz. Yaklaşık 6 tane 12 yaş civarında oyuncumuz var. Onlar bizden sonra bu işi yapacaklar. Ben buradan engellilere sesleniyorum hepsi evden çıksın, spor yapsın. Spor çok mükemmel bir motivasyondur. İnsanları hayata kazandıran ciddi bir etkinliktir."



- Boş tribünlere oynamak üzücü

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi takımları Konya'ya getirmek istediklerini ifade eden Eraslan, Konyalılara bu maçları izlettirmek istediklerini ancak maddi imkanlarının yetersiz olduğunu dile getirdi.

Süper lige çıkmayı hedeflediklerini ifade eden Oktay Eraslan, "Diğer spor alanlarında tribünler dolu, biz ise boş tribünlere oynuyoruz. Oysa ki biz Konya'nın tek engelli basketbol takımıyız. Kendi ailemiz dışında maalesef taraftar toplayamıyoruz. Bu branşa ve diğer engelli sporlarına ilgi az, bu yüzden önemsenmiyoruz ve tanınmıyoruz. Boş tribünlere oynamak ise canımızı sıkıyor.

Bundan 4-5 sene önce yol kenarında bir engelliye rastladım. Aracı durdurup arkadaşla tanıştım. Onun bile böyle bir spordan haberi yoktu. Basketbol oynar mısın diye sorunca kabul etti. Şu anda ise takımın vazgeçilmez oyuncularından birisi oldu. Kendisini çok geliştirdi. Hayata bakış açısı değişti. Sağlık açısından da ilerleme gösterdi. Oysa ki dört duvar arasında kaybolup gitmişti." diye konuştu.



Eraslan ayrıca, kendilerine sponsor bulmaları halinde bir üst lige çıkacaklarını da sözlerine ekledi.



